Best Savings Schemes: रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं रेगुलर इनकम? ये हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान

रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कई चीजों का ध्यान रखना होता है। (PC: AI)
रिटायरमेंट के बाद जब आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है, तब सबसे बड़ी चिंता होती है कि घर का खर्च कैसे चलेगा और सेविंग्स सुरक्षित रहेगी या नहीं। क्योंकि नौकरी खत्म होते ही कमाई रुक जाती है, लेकिन खर्च नहीं। ऐसे में senior citizens के लिए fixed income options एक मजबूत सहारा बन सकते हैं, जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि नियमित कैश फ्लो भी देते हैं।
अपनी जमा पूंजी पर रिस्क लेने के बजाय उसे ऐसी जगह निवेश करना समझदारी है जहां से आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहे। इसलिए फिक्स्ड इनकम स्कीम्स न केवल आपकी पूंजी को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि पेंशन की तरह एक नियमित आय भी सुनिश्चित करती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 बेहतरीन निवेश ऑप्शन नीचे दिए गए हैं।
Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो सुरक्षित निवेश के साथ ज्यादा और फिक्स रिटर्न चाहते हैं। Systematic Withdrawal Plan (SWP) उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास पहले से म्यूचुअल फंड निवेश है और वे हर महीने लचीले तरीके से आय निकालना चाहते हैं। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) उन निवेशकों के लिए सही है जो बिना जोखिम के निश्चित रिटर्न और आसान निवेश विकल्प चाहते हैं।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD) उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित निवेश और स्थिर ब्याज चाहते हैं। वहीं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) खास तौर पर उन रिटायर्ड लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हर महीने नियमित और तय आय की जरूरत होती है।
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