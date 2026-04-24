Best Savings Schemes: रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं रेगुलर इनकम? ये हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान

Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो सुरक्षित निवेश के साथ ज्यादा और फिक्स रिटर्न चाहते हैं। Systematic Withdrawal Plan (SWP) उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास पहले से म्यूचुअल फंड निवेश है और वे हर महीने लचीले तरीके से आय निकालना चाहते हैं। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) उन निवेशकों के लिए सही है जो बिना जोखिम के निश्चित रिटर्न और आसान निवेश विकल्प चाहते हैं।