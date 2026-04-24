Share Market: Sensex 1000 अंक गिरा, Nifty 24,000 के नीचे, आईटी शेयरों में आई भारी गिरावट

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों को एक के बाद एक झटके लगे। लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार 24 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन बाजार गिरा और सिर्फ तीन सत्रों में निवेशकों की संपत्ति से 7 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए। इस गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी आई और कुल बाजार पूंजीकरण में लाखों करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। Sensex और Nifty 50 दोनों में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है।