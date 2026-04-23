Stock Market: मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 852 अंक टूटा, उधर टाटा के इस शेयर में आया भारी उछाल

निफ्टी 500 में आज IIFL Finance के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावच आई। यह 420.05 रुपये पर बंद हुआ और इसमें लगभग 10.18 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। जो निवेशकों की कमजोर धारणा को दिखाता है। इसके बाद Union Bank of India के शेयर में भी 7.39 फीसदी की गिरावट आई और यह 179.71 रुपये पर आ गया। इसी तरह Havells India का शेयर 6.56 फीसदी गिरकर 1,260 रुपये पर पहुंच गया। ऑटो सेक्टर की कंपनी Force Motors के शेयर में भी करीब 4.69 फीसदी की कमी आई, जबकि APL Apollo Tubes के शेयर में 4.67 फीसदी की गिरावट देखी गई।