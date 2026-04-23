Stock Market: मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 852 अंक टूटा, उधर टाटा के इस शेयर में आया भारी उछाल

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ( PC: AI)
Stock Market Crash today: शेयर बाजार में लगातार दो दिनों से बिकवाल जारी है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण कमजोर रुपया और कच्चे तेल के दामों में तेजी रही। पिछले चार कारोबारी सत्र में रुपया एक बार फिर से 94 रुपये के लेवल को पार कर गया। इसके साथ ही कच्चे तेल के भाव एक बार फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं।
इसके अलावा अमेरिका ईरान में चल रहे तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच हुई पहले दौर की बातचीत विफल होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत में निवेशकों को कोई खास उम्मीद नहीं है।
गुरुवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 852 अंकों की गिरावट के साथ यह 77,664 के स्तर पर चला गया। वहीं निफ्टी भी 205 अंकों की गिरावट लेकर 24,173 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स 533 अंकों और निफ्टी 176 अंकों की गिरावट के साथ खुले।
बीएसई सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से ज्यादातर लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा 4 फीसदी की गिरावट TRENT के शेयर में देखने को मिली। वहीं ADANIPORTS में 1 फीसदी से भी कम की तेजी आई।
निफ्टी 500 में आज IIFL Finance के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावच आई। यह 420.05 रुपये पर बंद हुआ और इसमें लगभग 10.18 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। जो निवेशकों की कमजोर धारणा को दिखाता है। इसके बाद Union Bank of India के शेयर में भी 7.39 फीसदी की गिरावट आई और यह 179.71 रुपये पर आ गया। इसी तरह Havells India का शेयर 6.56 फीसदी गिरकर 1,260 रुपये पर पहुंच गया। ऑटो सेक्टर की कंपनी Force Motors के शेयर में भी करीब 4.69 फीसदी की कमी आई, जबकि APL Apollo Tubes के शेयर में 4.67 फीसदी की गिरावट देखी गई।
Tata Communications के शेयरों में चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और यह NSE पर 1,604 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, जबकि व्यापक बाजार कमजोर रहा। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 65.44 फीसदी गिरकर 263 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 761 करोड़ रुपये था।
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