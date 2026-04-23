Stock Market: सेंसेक्स में 533 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी भी बेहाल, इन शेयरों में हो रही जबरदस्त बिकवाली

Indian Stock Market: शेयर बाजार गुरुवार को भी गिरावट के साथ खुला। भारतीय बाजारों के साथ वैश्विक बाजारों में भी गिरावट का दौर दिखाई दिया। ईरान और अमेरिका की बातचीत रुकने और कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहना इसका सबसे बड़ा कारण है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वैश्विक बाजारों में रिस्क टेकिंग कम हो गई है। इसी का असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को सेंसेक्स 0.68 फीसदी की गिरावट के साथ और निफ्टी 0.72 फीसदी गिरावट के साथ खुला।