23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Stock Market: सेंसेक्स में 533 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी भी बेहाल, इन शेयरों में हो रही जबरदस्त बिकवाली

stock market today: शेयर बाजार में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 0.68 फीसदी और निफ्टी में 0.72 फीसदी की गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 23, 2026

Indian Stock Market: शेयर बाजार गुरुवार को भी गिरावट के साथ खुला। भारतीय बाजारों के साथ वैश्विक बाजारों में भी गिरावट का दौर दिखाई दिया। ईरान और अमेरिका की बातचीत रुकने और कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहना इसका सबसे बड़ा कारण है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वैश्विक बाजारों में रिस्क टेकिंग कम हो गई है। इसी का असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को सेंसेक्स 0.68 फीसदी की गिरावट के साथ और निफ्टी 0.72 फीसदी गिरावट के साथ खुला।

बाजार का गिरावट भरा प्रदर्शन

सेंसेक्स शुरुआत में 533 अंक की गिरावट के साथ खुलकर 77,983 के स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी फिफ्टी भी 176 अंकों की गिरावट के साथ 24,202 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 757 अंकों की गिरावट के साथ 78,516 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट के साथ 24,378 के स्तर पर बंद हुआ।

बैंक निफ्टी में दिखी बिकवाली

गुरुवार को निफ्टी बैंक इंडेक्स में गिरावट जारी है। बैंक इंडेक्स में 1 फीसदी की गिरावट रही। सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले शेयर में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक के शेयर है। इन सभी में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके साथ ही सेंसेक्स पैक के शुरुआती 30 शेयरों में से ज्यादातर लाल निशान पर ट्रेंड कर रहे हैं।

दुनियाभर के बाजारों में रहा गिरावट का माहौल

भारतीय बाजारों के साथ ही एशिया के बाजारों में गिरावट का दौर देखने को मिला है। साउथ कोरिया, जापान और हॉन्गकॉन्ग के बाजारों में गिरावट आई। कोस्पी में 1.56 फीसद, निक्केई में 1.4 फीसदी और हैंगसेंग में 0.9 फीसदी की गिरावट आई। इसके साथ ही यूरोप के बाजार Euro Stoxx 50 फ्यूचर्स 1.1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

कच्चे तेल ने लगाई छलांग

बाजार में गिरावट का सबसे अहम कारण कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और उसकी लगातार मांग है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड पर कच्चा तेल 1.1 फीसदी बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इस साल क्रूड अब तक 70 फीसदी तक बढ़ चुका है, जिसमें ज्यादातर बढ़त मिडिल ईस्ट में शुरु हुए युद्ध के बाद आई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Apr 2026 10:48 am

Published on:

23 Apr 2026 10:28 am

Hindi News / Business / Stock Market: सेंसेक्स में 533 अंकों की भारी गिरावट, निफ्टी भी बेहाल, इन शेयरों में हो रही जबरदस्त बिकवाली

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: सोना-चांदी दोनों हुए सस्ते, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 22, 24, 14, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Multibagger Stocks: इन 10 शेयरों ने किया निवेशकों को मालामाल, सिर्फ अप्रैल में दे दिया 99% तक रिटर्न

Multibagger Stocks
कारोबार

Realty Boom: बिल्डर्स ने किए 54,800 करोड़ के सौदे, खरीदी 3000 एकड़ जमीन, घरों की कमी होगी खत्म

Real Estate News
कारोबार

Petrol Diesel Price: 120 रुपये लीटर के पार जाएंगे पेट्रोल-डीजल के भाव, 1 हफ्ते में कीमतें बढ़ने की आशंका, जानिए वजह

Petrol Diesel Price Hike
कारोबार

Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं गोल्ड-सिल्वर के दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.