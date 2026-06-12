इजराइल और पाकिस्तान भी पीछे, 173 देशों की GDP से ज्यादा हुई Elon Musk की Net worth, इन 4 आंकडों से समझिए कितनी है दौलत

एलन मस्क ने दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे दिग्गज अमीरों को जबरदस्त तरीके से पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि टॉप-4 में एलन मस्क की दौलत शेष 3 अरबपतियों की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, दुनिया के टॉप अमीरों में दूसरे स्थान पर 304 अरब डॉलर के साथ Larry Page आते हैं। तीसरे नंबर पर Sergey Brin हैं, जिनकी नेटवर्थ 283 अरब डॉलर है। वहीं, चौथे स्थान पर 262 अरब डॉलर के साथ Jeff Bezos आते हैं। अब इन तीन अरबपतियों की नेटवर्थ को जोड़ दिया दाए तो आंकड़ा 849 अरब डॉलर पर पहुंचता है, जो मस्क की नेटवर्थ से कम है।