Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में राहत भरी खबरों से सोने ने खाई पलटी, चांदी में दिखी भारी तेजी, जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today on 12th June 2026: लगातार दो दिन की गिरावट के बाद सोने की कीमतों ने आज पलटी खाई है। सोने में आज तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना शुक्रवार सुबह हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 11 बजे 24 कैरेट सोने का भाव 30 रुपये की मामूली तेजी के साथ 1,45,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का भाव 2700 रुपये की तेजी के साथ 1,36,350 रुपये पर और 18 कैरेट गोल्ड 2150 रुपये चढ़कर 1,11,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।