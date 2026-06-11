Gold Price: 10 दिन में 10,000 रुपये टूटा सोना, क्या 15 जून के बाद से सोने में फिर आ सकती है खरीदारी?

Investment in Gold: सोने की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को सोने का वैश्विक भाव 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई है। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, दिसंबर तक यूएस फेड रेट में बढ़ोतरी की 70% संभावना है। ऊंची ब्याज दरें बिना ब्याज वाले एसेट गोल्ड पर दबाव बनाती हैं, यही कारण है कि सोना टूट रहा है। घरेलू हाजिर बाजार की बात करें, तो दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव गुरुवार दोपहर 2130 रुपये टूटकर 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोने का भाव पिछले 10 दिन में 10,000 रुपये से अधिक टूट गया है।