Bond SIP में निवेश करना चाहते हैं? जानिए नॉर्मल इक्विटी एसआईपी से कितनी है यह अलग

सलेक्शन: आप बॉन्ड की रेटिंग, मैच्योरिटी अवधि और यील्ड के आधार पर इन्वेस्टमेंट थीम चुनते हैं।

ऑटोमेशन का फायदा: आपको एक बार UPI या e-NACH मेंडेट के जरिए मंथली इंस्टॉलमेंट और डेबिट डेट तय करनी होती है, इसके बाद हर महीने पैसा अपने आप कट जाएगा।

अलॉटमेंट एंड कैश फ्लो: हर महीने आपकी पसंद का बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और उसका ब्याज सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता रहता है।

फ्लेक्सिबिलिटी: आप जब चाहे SIP रोक सकते हैं। लेकिन हां, जो बॉन्ड आप पहले ही खरीद चुके हैं, उन्हें या तो मैच्योरिटी तक रखना होगा या सेकेंडरी मार्केट में बेचना होगा।