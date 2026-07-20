Home Loan Calculator: किन बैंकों में मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन? 30 लाख के कर्ज पर जानिए देनी होगी होगी आपको EMI

Home Loan Interest Rates: अपना घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए हैं कि घर खरीदना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उनका बिल्डर जो बैंक सजेस्ट करता है उसी से ही होम लोन ले लेते हैं। कई लोग बिना मार्केट सर्वे किए अपने सेविंग अकाउंट वाले बैंक से होम लोन ले लेते हैं। होम लोन की ब्याज दर में सिर्फ कुछ पॉइंट की कमी आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कुल ब्याज में लाखों रुपये का अंतर ला सकती है। इसलिए अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करके जहां सबसे किफायती लग रहा हो, वहां से होम लोन लेना चाहिए। साथ ही प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेज और ईएमआई डिफॉल्ट चार्जेज जैसे शुल्कों को भी देख लेना चाहिए।