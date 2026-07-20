Aadhaar का बायोमेट्रिक लॉक फीचर बढ़ा रहा सुरक्षा, जानिए फिंगरप्रिंट और फेस डेटा लॉक और अनलॉक करने का तरीका

Aadhaar Biometric Lock Feature: आधार कार्ड से बढ़ रही धोखाधड़ी को कम करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक लॉक सुविधा को शुरू किया था। इसके जरिए आधार कार्ड धारक अपने फिंगरप्रिंट, आईरिस और फेस ऑथेंटिकेशन को लॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, लोग इस सुविधा का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक इसे 1.91 करोड़ से ज्यादा बार उपयोग किया जा चुका है।