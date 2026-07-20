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GNA Axles Share Price: Campus और Aastha Spintex जैसे शेयरों में 7% तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई मंदी

Ganesh Consumer Products Share Price: एनएसई के आस्था स्पिनटेक्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज, कैंपस एक्टिववियर और जीएनए एक्सल्स जैसे शेयरों में आज 7 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 20, 2026

NSE Shares Price Drop

GNA Axles के शेयर में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)

Aastha Spintex Share Price Fall: शेयर बाजार की भारी बिकवाली के बीच एनएसई (NSE) के कई शेयरों में 5 से 7 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली। इनमें आस्था स्पिनटेक्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज, कैंपस एक्टिववियर और जीएनए एक्सल्स जैसे शेयर शामिल रहे। आइए जानते हैं कि ये शेयर आज कितने टूट चुके हैं।

कंपनीकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex)7.09%476.29₹136.50₹105.33
गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Ganesh Consumer Products)6.06%675.22₹309.95₹152.00
जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries)6%8,239.89₹117.00₹34.90
कैंपस एक्टिववियर (Campus Activewear)5.69%6,802.32₹304.40₹215.20
जीएनए एक्सल्स (GNA Axles)7.29%2,259.88₹601.65₹291.80

आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex Share Price)

इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर 7.09 फीसदी या 8.24 रुपये की गिरावट के साथ 107.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -16.36 फीसदी का रिटर्न दिया है।

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Ganesh Consumer Products Share Price)

इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 6.06 फीसदी या 10.78 रुपये की गिरावट के साथ 167.08 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -11.71 फीसदी और 1 महीने में -15.63 फीसदी रिटर्न दिया है।

जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries Share Price)

इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर 6.00 फीसदी या 5.42 रुपये की गिरावट के साथ 84.86 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -9.66 फीसदी, 1 महीने में -5.37 फीसदी और 1 साल में 111.15 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कैंपस एक्टिववियर (Campus Activewear Share Price)

इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर 5.69 फीसदी या 13.42 रुपये की गिरावट के साथ 222.55 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.99 फीसदी, 1 महीने में -6.28 फीसदी और 1 साल में -25.52 फीसदी का रिटर्न दिया है।

जीएनए एक्सल्स (GNA Axles Share Price)

इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर 7.29 फीसदी या 41.35 रुपये की गिरावट के साथ 525.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.67 फीसदी, 1 महीने में 27.24 फीसदी और 1 साल में 55.28 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

20 Jul 2026 01:40 pm

Published on:

20 Jul 2026 01:40 pm

Hindi News / Business / GNA Axles Share Price: Campus और Aastha Spintex जैसे शेयरों में 7% तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई मंदी

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