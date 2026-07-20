GNA Axles Share Price: Campus और Aastha Spintex जैसे शेयरों में 7% तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई मंदी

Aastha Spintex Share Price Fall: शेयर बाजार की भारी बिकवाली के बीच एनएसई (NSE) के कई शेयरों में 5 से 7 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली। इनमें आस्था स्पिनटेक्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज, कैंपस एक्टिववियर और जीएनए एक्सल्स जैसे शेयर शामिल रहे। आइए जानते हैं कि ये शेयर आज कितने टूट चुके हैं।