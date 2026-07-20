GNA Axles Share Price: Campus और Aastha Spintex जैसे शेयरों में 7% तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई मंदी

GNA Axles के शेयर में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)
Aastha Spintex Share Price Fall: शेयर बाजार की भारी बिकवाली के बीच एनएसई (NSE) के कई शेयरों में 5 से 7 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली। इनमें आस्था स्पिनटेक्स, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज, कैंपस एक्टिववियर और जीएनए एक्सल्स जैसे शेयर शामिल रहे। आइए जानते हैं कि ये शेयर आज कितने टूट चुके हैं।
|कंपनी
|कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex)
|7.09%
|476.29
|₹136.50
|₹105.33
|गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Ganesh Consumer Products)
|6.06%
|675.22
|₹309.95
|₹152.00
|जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज (Jayaswal Neco Industries)
|6%
|8,239.89
|₹117.00
|₹34.90
|कैंपस एक्टिववियर (Campus Activewear)
|5.69%
|6,802.32
|₹304.40
|₹215.20
|जीएनए एक्सल्स (GNA Axles)
|7.29%
|2,259.88
|₹601.65
|₹291.80
इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर 7.09 फीसदी या 8.24 रुपये की गिरावट के साथ 107.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -16.36 फीसदी का रिटर्न दिया है।
इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 6.06 फीसदी या 10.78 रुपये की गिरावट के साथ 167.08 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -11.71 फीसदी और 1 महीने में -15.63 फीसदी रिटर्न दिया है।
इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर 6.00 फीसदी या 5.42 रुपये की गिरावट के साथ 84.86 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -9.66 फीसदी, 1 महीने में -5.37 फीसदी और 1 साल में 111.15 फीसदी का रिटर्न दिया है।
इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर 5.69 फीसदी या 13.42 रुपये की गिरावट के साथ 222.55 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.99 फीसदी, 1 महीने में -6.28 फीसदी और 1 साल में -25.52 फीसदी का रिटर्न दिया है।
इसका शेयर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर 7.29 फीसदी या 41.35 रुपये की गिरावट के साथ 525.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.67 फीसदी, 1 महीने में 27.24 फीसदी और 1 साल में 55.28 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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