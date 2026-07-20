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Airtel Share Price: ONGC, Cipla और Trent समेत इन शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या है पीई रेश्यो

Trent Share Price: गिरते बाजार में भी आज कई शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। निफ्टी-50 पैक में सबसे अधिक तेजी ट्रेंट लिमिटेड, जेएसडबल्यू स्टील, ओएनजीसी और सिप्ला में देखी गई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 20, 2026

JSW Steel Share Price

JSW Steel के शेयर में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Cipla Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.78 फीसदी या 607 अंक की गिरावट के साथ 77,547 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस समय 0.62 फीसदी या 150 अंक की गिरावट के साथ 24,184 पर ट्रेड करता दिखा। इस बीच निफ्टी 50 पैक में ट्रेंट लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, JSW स्टील, भारती एयरटेल और ओएनजीसी के शेयरों में तेजी देखने को मिली।

शेयर का नामशुरुआती कारोबार में बढ़तपीई रेश्यो
ट्रेंट लिमिटेड+2.89%88.25
सिप्ला लिमिटेड+1.90%29.62
जेएसडबल्यू स्टील+1.98%10.63
भारती एयरटेल+1.41%35.60
ओएनजीसी+1.09%6.65

ट्रेंट लिमिटेड (Trent Share Price)

ट्रेंट का शेयर निफ्टी 50 पैक में टॉप गेनर बना दिखाई दिया। सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर यह 2.89 फीसदी या 82.10 रुपये की बढ़त के साथ 2,924.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.86 फीसदी, 1 महीने में -8.76 फीसदी और 1 साल में -18.37 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 88.25 पर है।

सिप्ला लिमिटेड (Cipla Share Price)

सिप्ला लिमिडेट का शेयर सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर 1.90 फीसदी या 26.90 रुपये की बढ़त के साथ 1445.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.23 फीसदी, 1 महीने में 6.84 फीसदी और 1 साल में -2.57 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 29.62 पर है।

जेएसडबल्यू स्टील (JSW Steel Share Price)

जेएसडबल्यू स्टील का शेयर सुबह 11 बजकर 52 मिनट पर 1.98 फीसदी या 24.50 रुपये की बढ़त के साथ 1261.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.93 फीसदी, 1 महीने में -2.05 फीसदी और 1 साल में 21.94 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 10.63 पर है।

भारती एयरटेल (Bharti Airtel Share Price)

भारती एयरटेल का शेयर दोपहर 12 बजकर 4 मिनट पर 1.41 फीसदी या 26 रुपये की बढ़त के साथ 1935.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.71 फीसदी, 1 महीने में 1.23 फीसदी और 1 साल में 1.75 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 35.60 पर है।

ओएनजीसी (ONGC Share Price)

ओएनजीसी का शेयर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर 1.09 फीसदी या 2.70 रुपये की बढ़त के साथ 249.99 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.62 फीसदी, 1 महीने में 1.52 फीसदी और 1 साल में 1.49 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 6.65 पर है।

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Updated on:

20 Jul 2026 12:35 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:35 pm

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