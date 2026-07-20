PNB Share Price: गिरते बाजार में भी BOB, Vedanta Limited और Torrent Pharma के शेयरों में 5% तक की तेजी, जानें 1 साल का रिटर्न

Bank of Baroda Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। सुबह के सत्र में बीएसई सेंसेक्स 600 अंक से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा था। दोपहर आते-आते गिरावट थोड़ी कम हुई। दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर यह 375 अंक की गिरावट के साथ 77,773 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.33 फीसदी या 79 अंक की गिरावट के साथ 24,253 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी नेक्स्ट 50 पैक में इस समय पंजाब नेशनल बैंक, टोरेंट फार्मा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और वेदांता लिमिटेड के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली।