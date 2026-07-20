Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

Kotak Mahindra Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 9 बजकर 30 मिनट पर 0.81 फीसदी या 631 अंक की गिरावट और एनएसई निफ्टी 0.62 या 151 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी-50 में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग शेयरों में दिखी। इनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स रहे। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में भी गिरावट दिखी।