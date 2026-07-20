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Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

HDFC Bank Share Price Fall: शेयर बाजार की जोरदार गिरावट के बीच आज बैंकिंग शेयर में शुरुआती कारोबार के दौरान भारी बिकवाली देखने को मिली। गिरावट वाले शेयरों में एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल दिखे।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 20, 2026

Nifty-50 Losers

Jio Financial के शेयर में गिरावट आई।

Kotak Mahindra Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 9 बजकर 30 मिनट पर 0.81 फीसदी या 631 अंक की गिरावट और एनएसई निफ्टी 0.62 या 151 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी-50 में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग शेयरों में दिखी। इनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स रहे। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में भी गिरावट दिखी।

Nifty-50 के इन शेयरों में आई बड़ी गिरावट

कंपनीशुरुआती कारोबार में गिरावटकुल मार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्चतम स्तर52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
एक्सिस बैंक (Axis Bank)5.07%3,92,261.791,418.30 1,042.50
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) 4.95% 12,00,456.47 1,020.50 726.65
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)3.05%3,76,060.35453.20345.50
इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation)1.75%1,99,326.636,232.503,895.20
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services)1.05%1,58,706.51338.60223.30

एक्सिस बैंक (Axis Bank Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर एक्सिस बैंक का शेयर 5.07 फीसदी या 67.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,261.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -4.43 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.14 फीसदी और 1 साल में 14.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर एचडीएफसी बैंक का शेयर 4.95 फीसदी या 40.60 रुपये की गिरावट के साथ 779.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -4.82 फीसदी, पिछले 1 महीने में -0.16 फीसदी और 1 साल में -20.45 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर इसका शेयर 3.05 फीसदी या 11.90 रुपये की गिरावट के साथ 378.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.74 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.34 फीसदी और 1 साल में -11.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 1.75 फीसदी या 92.00 रुपये की गिरावट के साथ 5,156.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.41 फीसदी, पिछले 1 महीने में 2.68 फीसदी और 1 साल में -12.03 फीसदी का रिटर्न दिया है।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1.05 फीसदी या 2.56 रुपये की गिरावट के साथ 240.42 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.43 फीसदी, पिछले 1 महीने में -1.67 फीसदी और 1 साल में -24.14 फीसदी का रिटर्न दिया है।

HDFC Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपये रहा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा, ब्याज आय में आया 6.7% का उछाल

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Updated on:

20 Jul 2026 10:34 am

Published on:

20 Jul 2026 10:34 am

Hindi News / Business / Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

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