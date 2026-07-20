Axis Bank Share Price: HDFC Bank और Kotak समेत इन शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट, जानिए 1 हफ्ते में कितनी गिर गई कीमतें

Jio Financial के शेयर में गिरावट आई।
Kotak Mahindra Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 9 बजकर 30 मिनट पर 0.81 फीसदी या 631 अंक की गिरावट और एनएसई निफ्टी 0.62 या 151 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी-50 में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग शेयरों में दिखी। इनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स रहे। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में भी गिरावट दिखी।
|कंपनी
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|कुल मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्चतम स्तर
|52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|एक्सिस बैंक (Axis Bank)
|5.07%
|3,92,261.79
|1,418.30
|1,042.50
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|4.95%
|12,00,456.47
|1,020.50
|726.65
|कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
|3.05%
|3,76,060.35
|453.20
|345.50
|इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation)
|1.75%
|1,99,326.63
|6,232.50
|3,895.20
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services)
|1.05%
|1,58,706.51
|338.60
|223.30
आज सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर एक्सिस बैंक का शेयर 5.07 फीसदी या 67.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,261.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -4.43 फीसदी, पिछले 1 महीने में -7.14 फीसदी और 1 साल में 14.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर एचडीएफसी बैंक का शेयर 4.95 फीसदी या 40.60 रुपये की गिरावट के साथ 779.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -4.82 फीसदी, पिछले 1 महीने में -0.16 फीसदी और 1 साल में -20.45 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर इसका शेयर 3.05 फीसदी या 11.90 रुपये की गिरावट के साथ 378.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.74 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.34 फीसदी और 1 साल में -11.71 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 1.75 फीसदी या 92.00 रुपये की गिरावट के साथ 5,156.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.41 फीसदी, पिछले 1 महीने में 2.68 फीसदी और 1 साल में -12.03 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1.05 फीसदी या 2.56 रुपये की गिरावट के साथ 240.42 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.43 फीसदी, पिछले 1 महीने में -1.67 फीसदी और 1 साल में -24.14 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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