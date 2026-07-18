HDFC Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपये रहा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा, ब्याज आय में आया 6.7% का उछाल

HDFC Bank Q1 Profit: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने जून 2026 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा जरूर है, लेकिन यह बाजार के अनुमान तक नहीं पहुंच सका। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी बढ़ी, मगर विश्लेषकों की उम्मीद से कम रही। ऐसे में नतीजों को मिला-जुला माना जा रहा है। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 19,059.72 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 4.98 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, बाजार को इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी सालाना आधार पर 6.7 फीसदी बढ़कर 33,535.95 करोड़ रुपये रही। लेकिन यह भी अनुमानित स्तर से नीचे रही।