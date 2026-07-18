18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

HDFC Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपये रहा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा, ब्याज आय में आया 6.7% का उछाल

HDFC Bank Earnings: एचडीएफसी बैंक का औसत डिपॉजिट 10.8 फीसदी बढ़कर 30,386 अरब रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, बैंक का ग्रॉस एनपीए (GNPA) 1.17 फीसदी रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 18, 2026

HDFC bank

HDFC bank के मुनाफे में इजाफा हुआ है। (PC: AI)

HDFC Bank Q1 Profit: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने जून 2026 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा जरूर है, लेकिन यह बाजार के अनुमान तक नहीं पहुंच सका। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी बढ़ी, मगर विश्लेषकों की उम्मीद से कम रही। ऐसे में नतीजों को मिला-जुला माना जा रहा है। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 19,059.72 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 4.98 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, बाजार को इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी सालाना आधार पर 6.7 फीसदी बढ़कर 33,535.95 करोड़ रुपये रही। लेकिन यह भी अनुमानित स्तर से नीचे रही।

लोन और डिपॉजिट कारोबार में मजबूती

कमाई अनुमान से थोड़ी कमजोर रहने के बावजूद बैंक के मुख्य कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। औसत डिपॉजिट 10.8 फीसदी बढ़कर 30,386 अरब रुपये पर पहुंच गई। वहीं, एडवांस यानी लोन बुक में 13.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 30,115 अरब रुपये पर पहुंच गई। यह दिखाता है कि बैंक की लेंडिंग और जमा जुटाने की रफ्तार अब भी मजबूत बनी हुई है।

एनपीए पर है कंट्रोल

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर एचडीएफसी बैंक की स्थिति मजबूत बनी रही। 30 जून 2026 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए (GNPA) 1.17 फीसदी रहा। यह मार्च तिमाही के 1.15 फीसदी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पिछले साल के 1.40 फीसदी से काफी कम है। नेट एनपीए (NNPA) नेट एडवांस का 0.41 फीसदी रहा।

बढ़ गईं बैंक की शाखाएं

तिमाही के दौरान बैंक ने संभावित जोखिमों के लिए 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। कुल क्रेडिट कॉस्ट रेशियो 0.40 फीसदी रहा। बैंक लगातार अपने नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है। 30 जून 2026 तक एचडीएफसी बैक की देशभर में 9,694 शाखाएं थीं। एक साल पहले इसी अवधि में यह संख्या 9,499 थीं। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट (RoA) 1.85 फीसदी दर्ज किया गया। वहीं, बेसल-III मानकों के तहत कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) 19.6 फीसदी रहा, जो नियामकीय जरूरतों से काफी ऊपर है।

क्या है शेयर की कीमत

तिमाही नतीजों से पहले शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक का शेयर 1.4 फीसदी की बढ़त के साथ 819.60 रुपये पर बंद हुआ था। हालांकि, 2026 में अब तक बैंक का शेयर करीब 17.2 फीसदी टूट चुका है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 में करीब 6.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

RIL Q1 Results: रिलायंस का मुनाफा साल दर साल आधार पर 22% घटा लेकिन रेवेन्यू 25% बढ़ा, Jio ने फिर दिखाया दम

ये भी पढ़ें
Reliance Industries Q1 Results

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 04:36 pm

Published on:

18 Jul 2026 04:36 pm

Hindi News / Business / HDFC Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपये रहा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा, ब्याज आय में आया 6.7% का उछाल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Investment in Gold: सोना सस्ता हुआ तो फिर लौटे खरीदार, चांदी से निवेशकों ने बनाई दूरी, जानिए सर्राफा बाजार के हाल

Gold Jewellery Demand
कारोबार

Yes Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 33.7% उछला यस बैंक का शुद्ध मुनाफा, लोन और डिपॉजिट कारोबार में भी तेजी, NPA घटा

Yes Bank Q1 Profit
कारोबार

Wife के साथ Post Office MIS में खुलवाएं खाता, हर महीने मिलेगी इनकम, 5 साल बाद मूलधन भी आ जाएगा वापस

Post Office MIS Calculator
कारोबार

Mutual Funds: 30 लाख रुपये का निवेश 5 साल में चला गया 70 लाख के पार, इन 5 लार्ज एंड मिडकैप फंड्स ने दिया सालाना 18% तक रिटर्न

Mutual Fund Investment
कारोबार

Upcoming IPO: लॉन्चिंग से पहले ही 27% का GMP, अगले हफ्ते आ रहे ये 5 आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

Xtranet Technologies IPO
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.