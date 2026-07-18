Mutual Funds: 30 लाख रुपये का निवेश 5 साल में चला गया 70 लाख के पार, इन 5 लार्ज एंड मिडकैप फंड्स ने दिया सालाना 18% तक रिटर्न

फंड को चलाने के लिए कंपनी हर साल आपके निवेश से जितनी फीस काटती है, उसे एक्सपेंस रेश्यो कहते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किए हैं और फंड का एक्सपेंस रेश्यो 2 फीसदी है, तो सालभर में लगभग 2,000 रुपये फंड के खर्च के रूप में कटेंगे। मोतीलाल ओसवाल का फंड एक्सपेंस रेश्यो 1.84 फीसदी है। इसके अलावा इनवेस्को इंडिया का 1.91 फीसदी, ICICI प्रूडेंशियल का 1.93 फीसदी, बंधन लार्ज एंड मिड कैप का 2.4 फीसदी और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का 2.49 फीसदी है।