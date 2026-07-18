Investment Friendliness Index: गुजरात समेत ये 5 राज्य निवेश आकर्षित करने में हैं सबसे आगे, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं हैं पीछे

India vs China : नीति आयोग ने पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (Investment Friendliness Index) जारी किया है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि कौन-से राज्य निवेश और उद्योग लगाने के लिए सबसे बेहतर माहौल दे रहे हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक गुजरात इस सूची में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। इस इंडेक्स के जारी होने पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत अपने निवेश का इस्तेमाल चीन की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीके से कर रहा है।