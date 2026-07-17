How to get CKYC Number: बार-बार KYC कराने की झंझट होगी खत्म, 14 अंकों के इस नंबर से हो जाएगा काम, जानिए कैसे पाएं

ग्राहक को सिर्फ एक बार किसी भी वित्तीय संस्थान में जाना होता है। उसके बाद वहां CKYC के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। इसके बाद आधार कार्ड, पेन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ संस्थान आपकी पहचान का सत्यापन करेगा। जरूरत पड़ने पर वीडियो KYC या बायोमेट्रिक सत्यापन भी हो सकता है। सत्यापन पूरा होने के बाद बैंक या वित्तीय संस्थान आपकी KYC जानकारी Central KYC Records Registry (CKYCR) में अपलोड करता है। CKYC होने के बाद नया खाता खोलते समय सिर्फ अपना CKYC नंबर देना होता है। इससे देशभर के सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों में आपका काम आसान हो जाएगा।