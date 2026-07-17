CEAT Share Price: Aarnav Fashions और IOL Chemicals समेत इन शेयरों में भारी बिकवाली, 12% तक टूट गए स्टॉक्स

CEAT के शेयर में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)
IOL Chemicals Share Price: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में तेजी का माहौल रहा। इस बीच कई शेयरों पर दबाव देखने को मिला। इन शेयरों में 7 से लेकर 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। ग्राइंडवेल नॉर्टन, अर्नव फैशन्स, रेटान टीएमटी, आईओएल केमिकल्स और सीईएटी में काफी बिकवाली देखने को मिली है।
|कंपनी
|कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्चतम स्तर
|52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|ग्राइंडवेल नॉर्टन (Grindwell Norton)
|12.66 %
|23,037.51
|₹2,455.00 (16-Jul-2026)
|₹1,329.00 (23-Mar-2026)
|अर्नव फैशन्स (Aarnav Fashions)
|9.47 %
|119.87
|₹37.40 (17-Jul-2026)
|₹21.00 (30-Mar-2026)
|रेटान टीएमटी (Rhetan TMT)
|9.10 %
|2,236.83
|₹33.01 (16-Jul-2026)
|₹20.32 (26-Sep-2025)
|आईओएल केमिकल्स (IOL Chemicals)
|8.09 %
|4,428.74
|₹179.60 (15-Jul-2026)
|₹67.19 (16-Mar-2026)
|सीईएटी लिमिटेड (CEAT Limited)
|7.32 %
|14,362.21
|₹4,438.00 (23-Oct-2025)
|₹3,000.50 (26-Aug-2025)
आज दोपहर 2 बजकर 6 मिनट पर शेयर 12.66 फीसदी या 301.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,080.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.04 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.20 फीसदी और 1 साल में 14.99 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज दोपहर 2 बजकर 8 मिनट पर शेयर 9.47 फीसदी या 2.97 रुपये की गिरावट के साथ 28.38 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 12.89 फीसदी और पिछले 1 महीने में 13.84 फीसदी रिटर्न दिया है।
आज दोपहर 2 बजकर 9 मिनट पर शेयर 9.10 फीसदी या 2.81 रुपये की गिरावट के साथ 28.07 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 5.10 फीसदी और पिछले 1 महीने में -0.92 फीसदी रिटर्न दिया है।
आज दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर यह शेयर 8.09 फीसदी या 13.27 रुपये की गिरावट के साथ 150.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -11.84 फीसदी, पिछले 1 महीने में 20.54 फीसदी और 1 साल में 63.10 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर यह शेयर 7.32 फीसदी या 280.30 रुपये की गिरावट के साथ 3,549.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -8.17 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.82 फीसदी और 1 साल में -7.90 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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