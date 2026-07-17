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CEAT Share Price: Aarnav Fashions और IOL Chemicals समेत इन शेयरों में भारी बिकवाली, 12% तक टूट गए स्टॉक्स

Aarnav Fashions Share Price: शेयर बाजार की तेजी के बीच निफ्टी के कुछ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इन शेयरों में ग्राइंडवेल नॉर्टन, अर्नव फैशन्स, रेटान टीएमटी, आईओएल केमिकल्स और सीईएटी शामिल रहे।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 17, 2026

NSE share Fall List

CEAT के शेयर में गिरावट दिखी। (फोटो: AI)

IOL Chemicals Share Price: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में तेजी का माहौल रहा। इस बीच कई शेयरों पर दबाव देखने को मिला। इन शेयरों में 7 से लेकर 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। ग्राइंडवेल नॉर्टन, अर्नव फैशन्स, रेटान टीएमटी, आईओएल केमिकल्स और सीईएटी में काफी बिकवाली देखने को मिली है।

कंपनीकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्चतम स्तर52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
ग्राइंडवेल नॉर्टन (Grindwell Norton)12.66 %23,037.51₹2,455.00 (16-Jul-2026)₹1,329.00 (23-Mar-2026)
अर्नव फैशन्स (Aarnav Fashions)9.47 %119.87₹37.40 (17-Jul-2026)₹21.00 (30-Mar-2026)
रेटान टीएमटी (Rhetan TMT)9.10 %2,236.83₹33.01 (16-Jul-2026)₹20.32 (26-Sep-2025)
आईओएल केमिकल्स (IOL Chemicals)8.09 %4,428.74₹179.60 (15-Jul-2026)₹67.19 (16-Mar-2026)
सीईएटी लिमिटेड (CEAT Limited)7.32 %14,362.21₹4,438.00 (23-Oct-2025)₹3,000.50 (26-Aug-2025)

ग्राइंडवेल नॉर्टन (Grindwell Norton Share Price)

आज दोपहर 2 बजकर 6 मिनट पर शेयर 12.66 फीसदी या 301.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,080.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 1.04 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.20 फीसदी और 1 साल में 14.99 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अर्नव फैशन्स (Aarnav Fashions Share Price)

आज दोपहर 2 बजकर 8 मिनट पर शेयर 9.47 फीसदी या 2.97 रुपये की गिरावट के साथ 28.38 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 12.89 फीसदी और पिछले 1 महीने में 13.84 फीसदी रिटर्न दिया है।

रेटान टीएमटी (Rhetan TMT Share Price)

आज दोपहर 2 बजकर 9 मिनट पर शेयर 9.10 फीसदी या 2.81 रुपये की गिरावट के साथ 28.07 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 5.10 फीसदी और पिछले 1 महीने में -0.92 फीसदी रिटर्न दिया है।

आईओएल केमिकल्स (IOL Chemicals Share Price)

आज दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर यह शेयर 8.09 फीसदी या 13.27 रुपये की गिरावट के साथ 150.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -11.84 फीसदी, पिछले 1 महीने में 20.54 फीसदी और 1 साल में 63.10 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सीईएटी (CEAT Share Price)

आज दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर यह शेयर 7.32 फीसदी या 280.30 रुपये की गिरावट के साथ 3,549.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -8.17 फीसदी, पिछले 1 महीने में 1.82 फीसदी और 1 साल में -7.90 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

17 Jul 2026 03:10 pm

Published on:

17 Jul 2026 03:09 pm

Hindi News / Business / CEAT Share Price: Aarnav Fashions और IOL Chemicals समेत इन शेयरों में भारी बिकवाली, 12% तक टूट गए स्टॉक्स

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