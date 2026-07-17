CEAT Share Price: Aarnav Fashions और IOL Chemicals समेत इन शेयरों में भारी बिकवाली, 12% तक टूट गए स्टॉक्स

IOL Chemicals Share Price: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में तेजी का माहौल रहा। इस बीच कई शेयरों पर दबाव देखने को मिला। इन शेयरों में 7 से लेकर 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। ग्राइंडवेल नॉर्टन, अर्नव फैशन्स, रेटान टीएमटी, आईओएल केमिकल्स और सीईएटी में काफी बिकवाली देखने को मिली है।