17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Kalyan Jewellers Share Price: Bharat Forge और Federal Bank समेत ये शेयर 5% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

Federal Bank Share Price: स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली है। अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईक्लर्क्स सर्विसेस, फेडरल बैंक और कल्याण ज्वैलर्स के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 17, 2026

eClerx Services Share Price

eClerx Services के शेयर में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Bharat Forge Share Price: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 1.13 फीसदी या 868 अंक की बढ़त के साथ 78,055 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.96 फीसदी या 229 अंक की बढ़त के साथ 24,307 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी 500 पैक की बात करें, तो इसके गेनर्स में टॉप पर अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईक्लर्क्स सर्विसेस, फेडरल बैंक, कल्याण ज्वैलर्स और भारत फोर्ज के शेयर दिखाई दिए।

अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Afcons Infrastructure Share Price)

अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर दोपहर 2 बजे 5.19 फीसदी या 14.80 रुपये की बढ़त के साथ 300 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -0.18 फीसदी, 1 महीने में -5.88 फीसदी और 1 साल में -27.85 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 41.86 है।

ईक्लर्क्स सर्विसेस (eClerx Services Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर 5.50 फीसदी या 96 रुपये की बढ़त के साथ 1856 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 13.60 फीसदी, 1 महीने में 26.50 फीसदी और 1 साल में 0.42 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 23.43 है।

फेडरल बैंक (Federal Bank Share Price)

फेडरल बैंक का शेयर दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर 5.30 फीसदी या 17.30 रुपये की बढ़त के साथ 343 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 4.03 फीसदी, 1 महीने में 6.34 फीसदी और 1 साल में 61.41 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 17.99 पर है।

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers Share Price)

कल्याण ज्वैलर्स का शेयर दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर 4.47 फीसदी या 24 रुपये की बढ़त के साथ 571 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 19.93 फीसदी, 1 महीने में 49.08 फीसदी और 1 साल में -4.90 फीसदी रिटर्न दिया है।

भारत फोर्ज (Bharat Forge Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 22 मिनट पर 3.44 फीसदी या 72.30 रुपये की बढ़त के साथ 2177 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 2.88 फीसदी, 1 महीने में 7.05 फीसदी और 1 साल में 77.82 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 91.57 पर है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1,04,165.95 करोड़ रुपये पर दिखाई दिया।

Jio Financial Share Price: RIL, HCL Tech और टेक महिंद्रा समेत इन शेयरों में आई अच्छी तेजी, जानिए क्या है PE रेश्यो

ये भी पढ़ें
HCL Technologies Share Price

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 02:54 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:54 pm

Hindi News / Business / Kalyan Jewellers Share Price: Bharat Forge और Federal Bank समेत ये शेयर 5% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Share Market Rise Today: सेंसेक्स 960 अंक बढ़कर हुआ बंद, IT, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा उछाल, जानिए आज की तेजी के 4 बड़े कारण

Share Market Today
कारोबार

CEAT Share Price: Aarnav Fashions और IOL Chemicals समेत इन शेयरों में भारी बिकवाली, 12% तक टूट गए स्टॉक्स

NSE share Fall List
कारोबार

डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और दुकान चलाने वालों को भी मिल सकती है PF की सुविधा, EPFO कर रहा स्कीम पर काम

Provident Fund For Self-Employed
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी की कीमतों में भी मंदी, जानिए आपके शहर में रेट्स

Gold Rate Today
कारोबार

Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

Nifty Next Fifty Losers List
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.