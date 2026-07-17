Kalyan Jewellers Share Price: Bharat Forge और Federal Bank समेत ये शेयर 5% तक उछले, जानिए 1 साल का रिटर्न

eClerx Services के शेयर में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)
Bharat Forge Share Price: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 1.13 फीसदी या 868 अंक की बढ़त के साथ 78,055 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.96 फीसदी या 229 अंक की बढ़त के साथ 24,307 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी 500 पैक की बात करें, तो इसके गेनर्स में टॉप पर अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईक्लर्क्स सर्विसेस, फेडरल बैंक, कल्याण ज्वैलर्स और भारत फोर्ज के शेयर दिखाई दिए।
अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर दोपहर 2 बजे 5.19 फीसदी या 14.80 रुपये की बढ़त के साथ 300 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -0.18 फीसदी, 1 महीने में -5.88 फीसदी और 1 साल में -27.85 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 41.86 है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर 5.50 फीसदी या 96 रुपये की बढ़त के साथ 1856 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 13.60 फीसदी, 1 महीने में 26.50 फीसदी और 1 साल में 0.42 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 23.43 है।
फेडरल बैंक का शेयर दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर 5.30 फीसदी या 17.30 रुपये की बढ़त के साथ 343 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 4.03 फीसदी, 1 महीने में 6.34 फीसदी और 1 साल में 61.41 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 17.99 पर है।
कल्याण ज्वैलर्स का शेयर दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर 4.47 फीसदी या 24 रुपये की बढ़त के साथ 571 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 19.93 फीसदी, 1 महीने में 49.08 फीसदी और 1 साल में -4.90 फीसदी रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 22 मिनट पर 3.44 फीसदी या 72.30 रुपये की बढ़त के साथ 2177 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 2.88 फीसदी, 1 महीने में 7.05 फीसदी और 1 साल में 77.82 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 91.57 पर है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1,04,165.95 करोड़ रुपये पर दिखाई दिया।
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