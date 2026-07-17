Jio Financial Share Price: RIL, HCL Tech और टेक महिंद्रा समेत इन शेयरों में आई अच्छी तेजी, जानिए क्या है PE रेश्यो

जियो फाइनेंशियल ने पहली तिमाही में अपने मुनाफे में सालाना आधार पर 155 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। यही वजह है कि कंपनी का शेयर आज निफ्टी 50 में टॉप गेनर बना हुआ है। यह सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर 4.05 फीसदी या 9.54 रुपये की बढ़त के साथ 245 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 1.39 फीसदी, एक महीने में 0.39 फीसदी और 1 साल में -22.89 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 86.76 पर है।