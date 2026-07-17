Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

Dr. Reddy's के शेयर फिसले। (फोटो: AI)
Apollo Hospitals Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी दिन तेज शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ खुला इसके बाद यह 555 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 54 अंकों की बढ़त के साथ खुला और बाद में 168 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं बात करें, गिरावट वाले शेयरों की तो निफ्टी-50 में विप्रो और हिंडाल्कों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दिखी। फार्मा व हेल्थकेयर सेक्टर के शेयर सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी
|शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52-सप्ताह का उच्च स्तर
|52-सप्ताह का निम्न स्तर
|P/E अनुपात
|Wipro Limited
|2.16 %
|1,72,297.86
|₹273.10
|₹169.00
|13.27
|Hindalco Industries
|0.88 %
|2,13,688.77
|₹1,176.00
|₹657.50
|16.09
|Cipla Limited
|0.85 %
|1,14,495.92
|₹1,673.00
|₹1,165.70
|29.84
|Dr. Reddy's Laboratories
|0.83 %
|1,01,371.38
|₹1,414.90
|₹1,148.40
|24.66
|Apollo Hospitals
|0.52 %
|1,27,148.77
|₹9,009.00
|₹6,696.50
|65.28
आज सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर विप्रो का शेयर 2.16 फीसदी या 3.84 रुपये की गिरावट के साथ 173.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.78 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.62 फीसदी और 1 साल में -33.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर यह शेयर 0.88 फीसदी या 8.40 रुपये की गिरावट के साथ 950.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.70 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.64 फीसदी और 1 साल में 40.99 फीसदी का रिटर्न दिया है
आज सुबह 9 बजकर 42 मिनट पर यह शेयर 0.85 फीसदी या 12.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,147.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.63 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.82 फीसदी और 1 साल में -4.49 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर यह शेयर 0.83 फीसदी या 10.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,214.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.39 फीसदी, पिछले 1 महीने में -4.29 फीसदी और 1 साल में -3.85 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर यह शेयर 0.52 फीसदी या 46.50 रुपये की गिरावट के साथ 8,841.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.01 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.91 फीसदी और 1 साल में 20.28 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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