17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

Cipla Share Price Fall: शेयर बाजार की तेजी के बीच निफ्टी-50 के कई शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट देखने को मिली। इसमें फार्मा व हेल्थकेयर सेक्टर के शेयर सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स शामिल दिखे। इसके अलावा आईटी शेयर विप्रो और मेटल शेयर हिंडाल्को में भी गिरावट देखने को मिली।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 17, 2026

NSE Nifty 50 Share Losers List

Dr. Reddy's के शेयर फिसले। (फोटो: AI)

Apollo Hospitals Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी दिन तेज शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ खुला इसके बाद यह 555 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 54 अंकों की बढ़त के साथ खुला और बाद में 168 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं बात करें, गिरावट वाले शेयरों की तो निफ्टी-50 में विप्रो और हिंडाल्कों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दिखी। फार्मा व हेल्थकेयर सेक्टर के शेयर सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी गिरावट देखने को मिली।

Nifty-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनीशुरुआती कारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52-सप्ताह का उच्च स्तर52-सप्ताह का निम्न स्तरP/E अनुपात
Wipro Limited2.16 %1,72,297.86₹273.10₹169.0013.27
Hindalco Industries0.88 %2,13,688.77₹1,176.00₹657.5016.09
Cipla Limited0.85 %1,14,495.92₹1,673.00₹1,165.7029.84
Dr. Reddy's Laboratories0.83 %1,01,371.38₹1,414.90₹1,148.4024.66
Apollo Hospitals0.52 %1,27,148.77₹9,009.00₹6,696.5065.28

विप्रो शेयर (Wipro Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर विप्रो का शेयर 2.16 फीसदी या 3.84 रुपये की गिरावट के साथ 173.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -0.78 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.62 फीसदी और 1 साल में -33.19 फीसदी का रिटर्न दिया है।

हिंडाल्को शेयर (Hindalco Industries Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर यह शेयर 0.88 फीसदी या 8.40 रुपये की गिरावट के साथ 950.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.70 फीसदी, पिछले 1 महीने में -5.64 फीसदी और 1 साल में 40.99 फीसदी का रिटर्न दिया है

सिप्ला शेयर (Cipla Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 42 मिनट पर यह शेयर 0.85 फीसदी या 12.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,147.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -1.63 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.82 फीसदी और 1 साल में -4.49 फीसदी का रिटर्न दिया है।

डॉ. रेड्डीज शेयर (Dr. Reddy's Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर यह शेयर 0.83 फीसदी या 10.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,214.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में -2.39 फीसदी, पिछले 1 महीने में -4.29 फीसदी और 1 साल में -3.85 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर यह शेयर 0.52 फीसदी या 46.50 रुपये की गिरावट के साथ 8,841.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 सप्ताह में 0.01 फीसदी, पिछले 1 महीने में 4.91 फीसदी और 1 साल में 20.28 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Dixon Technologies Share Price: MRPL और Chennai Petroleum समेत इन शेयरों में आज भारी खरीदारी, 9% तक उछले स्टॉक्स

ये भी पढ़ें
MRPL Share Price

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 10:50 am

Published on:

17 Jul 2026 10:50 am

Hindi News / Business / Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market में भारी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक खरीदारी

stock market rise
कारोबार

Crude Oil के दामों में लगातार पांचवें दिन तेजी जारी, जानिए अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Crude Oil Price Hike
कारोबार

हर महीने भर रहे EMI फिर भी कम नहीं हो रहा Home Loan का मूलधन? थोड़े से एक्स्ट्रा पेमेंट से बच सकते हैं आपके लाखों रुपये

Home Loan Repayment Tip
कारोबार

Warren Buffet का एक बयान और बढ़ गई Google के फाउंडर Larry Page की Net worth, पहुंची 300 अरब डॉलर के पार

larry page net worth
कारोबार

Dixon Technologies Share Price: MRPL और Chennai Petroleum समेत इन शेयरों में आज भारी खरीदारी, 9% तक उछले स्टॉक्स

MRPL Share Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.