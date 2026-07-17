Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

Apollo Hospitals Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी दिन तेज शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ खुला इसके बाद यह 555 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 54 अंकों की बढ़त के साथ खुला और बाद में 168 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं बात करें, गिरावट वाले शेयरों की तो निफ्टी-50 में विप्रो और हिंडाल्कों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दिखी। फार्मा व हेल्थकेयर सेक्टर के शेयर सिप्ला, डॉ. रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी गिरावट देखने को मिली।