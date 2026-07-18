ITR Filling 2026: पास आ रही है आईटीआर भरने की लास्ट डेट, जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचने के लिए इन 6 बातों का रखें ध्यान

अलग-अलग फॉर्म चुनने वालों के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट अलग होती है। ITR-1 और ITR-2 भरने वालों के लिए 31 जुलाई, ITR-3 और ITR-4 भरने वालों के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है। इसके अलावा आप 31 दिसंबर 2026 तक भी आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन इसमें देरी की अवधि और आपकी टैक्सेबल रकम के आधार पर 1,000 से 10,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।