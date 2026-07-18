Gold Price: सोने में इस हफ्ते भी आई गिरावट, चांदी के भी टूट गए भाव, आखिर क्यों लगातार गिर रही हैं कीमतें?

अमेरिका और ईरान के बीच जब अंतरिम सीजफायर डील हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सोने-चांदी में फिर से तेजी का दौर आ सकता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड उछलकर 88.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं, WTI क्रूड 82.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल में तेजी से महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में करने के लिए इस साल आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। उच्च ब्याज दरें सोने पर दबाव डालती हैं। यही कारण है कि सोने में गिरावट देखी जा रही है।