Gold Silver Price: सोना या चांदी, अगले 6 महीने में कहां मिल सकता है ज्यादा रिटर्न? एक्सपर्ट्स से समझिए

Gold Price Outlook: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आने वाले महीनों में किस धातु से ज्यादा कमाई की उम्मीद है। बाजार के जानकारों का मानना है कि साल 2026 की दूसरी छमाही में चांदी, सोने के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि, जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सोना अब भी मजबूत सहारा बना रहेगा। साल के पहले 6 महीनों में सोने में काफी गिरावट आई है। सोने की वैश्विक कीमत ने जनवरी में 5,594.82 डॉलर प्रति औंस के साथ रिकॉर्ड हाई बनाया था। इस स्तर से सोने का भाव करीब 30 फीसदी टूट चुका है। घरेलू कीमतों में भी काफी गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में सोने का हाजिर भाव 1,42,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, चांदी का हाजिर भाव 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है।