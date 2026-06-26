Gold Rate Outlook: सोना अपने रिकॉर्ड लेवल से 29% टूटा, चांदी 1 हफ्ते में 10,000 रुपये गिरी, आगे कहां जाएंगी कीमतें? एक्सपर्ट से समझिए

केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि सोने और चांदी में एक अच्छी-गिरावट की उम्मीद थी, वो आ गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी तेजी का है। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जारी रहने वाली है। उन्होंने कहा, 'साल 2008 और 2022 में कच्चा तेल जब ऊपर गया तो सोना महंगा हुआ था। लेकिन जब तेल नीचे आया तो सोने के भाव भी गिर गए। जून-जुलाई महीना थोड़ा नरम रह सकता है। लेकिन अगस्त-सितंबर से दोबारा तेजी शुरू हो सकती है। नीचे में सोने में 1.40 लाख से 1.38 लाख रुपये का लेवल देखा जा सकता है। वहीं, चांदी का भाव ज्यादा से ज्यादा 1.90 से 2 लाख रुपये तक नीचे जा सकता है। यहां से चरणबद्ध तरीके से बाइंग करें तो सालभर मे चांदी सवा तीन से साढ़े तीन लाख रुपये तक जा सकती है। वहीं, सोने में हम लगभग 2 लाख का लेवल फिर से देख सकते हैं।'