Gold Smuggling: 10 लाख रुपये किलो सस्ता मिल रहा तस्करी वाला सोना, गल्फ कंट्रीज, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते यूं आ रहा भारत

Gold Price: सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने का असर मार्केट में नजर आने लगा है। कारोबारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे ड्यूटी बढ़ी है, वैसे-वैसे सोने की तस्करी भी फिर से सिर उठाने लगी है। हालत यह है कि अवैध रास्तों से भारत पहुंच रहा सोना बाजार कीमत की तुलना में 8 से 10 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ता मिल रहा है। ईटी की एक रिपोर्ट में सर्राफा कारोबार से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया कि खाड़ी देशों से आने वाले यात्री इस तस्करी की सबसे बड़ी कड़ी बने हुए हैं। कई मामलों में यात्री सोने को आभूषण के रूप में पहनकर भारत लाते हैं और एयरपोर्ट पर इसकी घोषणा किए बिना ग्रीन चैनल से बाहर निकल जाते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, जबकि अवैध कारोबारियों को मोटा फायदा मिलता है।