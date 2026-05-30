Gold Demand: देश ने सुन ली नरेंद्र मोदी की अपील? 15 दिन में 70% गिर गई सोने की मांग, ज्वैलर्स परेशान

Gold Price: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को भारत की जनता से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। यूएस-ईरान युद्ध और कच्चे तेल की उच्च कीमतों के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के मकसद से पीएम ने यह अपील की थी। इसके साथ ही सरकार ने 13 मई को सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। पीएम की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी में हुए इस इजाफे का असर अब दिखने लगा है। लोग सोने की खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। पीएम की अपील के बाद से सोने की डिमांड में करीब 70 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई है।