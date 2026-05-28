Gold ETF और Gold Mutual Fund में क्या है फर्क, रिटर्न और टैक्स के मामले में कहां है ज्यादा फायदा?

Gold ETF Vs Gold Mutual Fund: सोने में निवेश की चाहत रखने वाले लोग अक्सर फिजिकल गोल्ड का विकल्प ढूंढ़ते रहते हैं। लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में निवेश से पीछे हट जाते हैं। कई लोग तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बीच अंतर ही नहीं कर पाते। नाम सुनने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, मगर अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर बिना समझे निवेश कर दिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है।