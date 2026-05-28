Meta Subscription Plan: अब पैसे देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप पर इस्तेमाल कर सकेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स, मेटा ने जारी किए प्लान

इंस्टाग्राम, फेसबुक और वाट्सएप में कई प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। (PC: AI)
Meta Plus Plan: इंस्टाग्राम, फेसबुक और वाट्सएप पर अगर आप प्रीमियम फीचर्स पाना चाहते हैं, तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मूल कंपनी मेटा ने नए पेड पल्स प्लान लॉन्च किये हैं। इन प्लान्स में आपको हर महीने कुछ रुपये देने पर प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। मेटा की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की जानकारी दी है।
टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत 3.99 डॉलर यानी करीब 383 रुपये प्रति महीना रखी गई है। जबकि वाट्सएप प्लस थोड़ा सस्ता है। इसकी कीमत 2.99 डॉलर यानी 287 रुपया प्रति महीना रखी गई है। कंपनी अब इन प्लान्स को दुनियाभर में रोलआउट कर रही है।
मेटा के ये प्लान्स ऐसे समय में आए हैं, जब कंपनी एआई पर भारी खर्च कर रही है। मेटा ने हाल ही में कहा था कि वह इस साल AI डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 125 से 145 अरब डॉलर तक खर्च कर सकती है। ऐसे में कंपनी नए रेवेन्यू मॉडल तलाश रही है, ताकि कमाई के नए रास्ते खुल सकें।
मेटा आगे अपने अलग-अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स को 'Meta One' नाम के एक बड़े ब्रांड के तहत ला सकती है। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि यह नया प्लान पुराने Meta Verified सब्सक्रिप्शन की जगह नहीं लेगा। मेटा वेरिफाइड अभी भी अकाउंट वेरिफिकेशन, फेक अकाउंट से सुरक्षा और एक्स्ट्रा सपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए जारी रहेगा।
मेटा इससे पहले भी यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एड-फ्री पेड वर्जन लॉन्च कर चुकी है। लेकिन इस बार कंपनी ने हर ऐप के हिसाब से अलग प्रीमियम फीचर्स तैयार किए हैं। यानी अब सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ विज्ञापनों के भरोसे नहीं रहना चाहतीं। आने वाले दिनों में 'पेड सोशल मीडिया एक्सपीरियंस' नया ट्रेंड बन सकता है।
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