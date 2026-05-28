Meta Subscription Plan: अब पैसे देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप पर इस्तेमाल कर सकेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स, मेटा ने जारी किए प्लान

Meta Plus Plan: इंस्टाग्राम, फेसबुक और वाट्सएप पर अगर आप प्रीमियम फीचर्स पाना चाहते हैं, तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मूल कंपनी मेटा ने नए पेड पल्स प्लान लॉन्च किये हैं। इन प्लान्स में आपको हर महीने कुछ रुपये देने पर प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। मेटा की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स की जानकारी दी है।