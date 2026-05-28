Ethanol Blended Petrol: फ्यूल पंप्स पर जल्द मिल सकते हैं कई तरह के पेट्रोल, जैसा चाहें वैसा खरीद सकेंगे लोग

Petrol Pump News: जल्द ही आपको पेट्रोल-पंप्स पर 4-5 तरह के अलग-अलग पेट्रोल ऑफर हो सकते हैं। जो आपको पसंद आए, वह पेट्रोल आप भरवा सकेंगे। यानी पेट्रोल भरवाना भी शायद किराने की दुकान से सामान चुनने जैसा अनुभव बन सकता है। इसमें आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से अलग-अलग विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है। दरअसल, सरकार देश में एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के इस्तेमाल को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने तेल कंपनियों को E20, E22, E25 और E30 जैसे नए फ्यूल वेरिएंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की सलाह दी है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL जैसी सरकारी कंपनियों के साथ-साथ जियो-बीपी, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी कंपनियां भी शामिल हैं।