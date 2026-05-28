Rajasthan Petrol-Diesel Price : दौसा में जयपुर से महंगा पेट्रोल, परिवहन के नाम पर कई शुल्क वसूल रही ऑयल कंपनियां

Rajasthan Petrol-Diesel Price : तेल कंपनियों ने दूरी के नाम पर कथित फार्मूले लगाकर राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर कर दिया है। अब प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर बीच की दूरी वाले जिलों में ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक रुपए तक का अंतर आ गया है। वहीं 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपए के पार हो गया है। वहीं 8 जिलों में डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। कंपनियों ने रिफाइनरी, टर्मिनल से पेट्रोल-डीजल के परिवहन के नाम पर रिफाइनरी ट्रांसफर मूल्य, राउंड ट्रिप डिस्टेंस और फ्री डिलिवरी जोन जैसे फार्मूले थोप रखे हैं।