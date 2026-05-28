JDA Bulldozer Action: जयपुर में हटाया 12 साल का अवैध कब्जा, ₹2 करोड़ की 200 वर्गगज भूमि पर चला बुलडोजर

JDA कार्रवाई की फोटो: पत्रिका
Encroachment Demolished In Jaipur: जयपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर के मुहाना क्षेत्र में एक बड़े अवैध कब्जे को हटाया। ये कार्रवाई हिस्ट्रीशीटर शंकर गाड़िया लुहार के खिलाफ की गई जिसने पिछले करीब 12 से 13 वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर लगभग 200 वर्गगज भूमि को कब्जामुक्त कराया। अधिकारियों के अनुसार इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपए बताई है।
डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी ने डिग्गी रोड स्थित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था। लंबे समय से इस कब्जे के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कब्जे की वजह से स्टेट हाईवे पर यातायात भी प्रभावित होता था और क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ था। स्थानीय लोगों की शिकायतों और प्रशासनिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और जेडीए अधिकारियों की बड़ी टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी शंकर गाड़िया लुहार के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसे कई बार सीआरपीसी और बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत पाबंद भी किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हार्डकोर अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने या अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है।
प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। जेडीए और पुलिस ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में शहर के अन्य इलाकों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
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