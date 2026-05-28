JDA Bulldozer Action: जयपुर में हटाया 12 साल का अवैध कब्जा, ₹2 करोड़ की 200 वर्गगज भूमि पर चला बुलडोजर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी शंकर गाड़िया लुहार के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसे कई बार सीआरपीसी और बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत पाबंद भी किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हार्डकोर अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने या अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है।