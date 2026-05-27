Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने ही कराई थी युवक की हत्या, महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

जांच में खुलासा हुआ कि कपिल जिंदल पिछले करीब दो महीनों से सुखविंद्र कौर उर्फ राधिका के साथ शंकर कॉलोनी में लिव-इन में रह रहा था। सुखविंद्र कौर के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कपिल और राधिका के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते राधिका ने अपने बेटों गुरप्रीत सिंह उर्फ बंटी और अमनदीप सिंह उर्फ बॉबी नागरा, साथ ही अपने दामाद गुरदर्शन सिंह के साथ मिलकर कपिल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 23-24 मई की रात आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले कपिल के साथ मारपीट की, फिर उसका अपहरण कर लिया। बाद में उसकी हत्या कर शव को इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया।