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श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : गाय को बचाने के प्रयास में कार-बस की सीधी भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल

सूरतगढ़ के अमरपुरा में गाय को बचाने के प्रयास में एक कार सामने से आ रही लोक परिवहन की बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।

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श्री गंगानगर

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Kamal Mishra

May 27, 2026

Suratgarh Accident

घायलों का सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ क्षेत्र के अमरपुरा इलाके में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही लोक परिवहन बस से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार पीलीबंगा क्षेत्र के लोंगेवाला निवासी दर्शन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह अपनी पत्नी बिंद्रा कौर और बहन गुरविंदर कौर के साथ रिश्तेदारी में बाजूवाला जा रहे थे। तीनों कार से यात्रा कर रहे थे और अमरपुरा के पास पहुंचे ही थे कि अचानक सड़क पर एक गाय आ गई।

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कार-बस की सीधी भिड़ंत

गाय को बचाने के प्रयास में चालक ने तुरंत कार का संतुलन बदलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से आ रही लोक परिवहन बस से कार की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

घायलों का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी

दुर्घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया। साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

सड़क पर आवारा पशुओं से खतरा

इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या को उजागर किया है। कई बार अचानक पशु सामने आ जाने से वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान भी होता है।

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Published on:

27 May 2026 05:16 pm

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