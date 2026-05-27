श्रीगंगानगर : गाय को बचाने के प्रयास में कार-बस की सीधी भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ क्षेत्र के अमरपुरा इलाके में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही लोक परिवहन बस से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।