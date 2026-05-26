श्रीगंगानगर में सफेद सोने के बाद अब ‘हरी कमाई ’ का नया ट्रेंड; 16,000 किसानों को मिलेंगे मुफ्त मिनीकिट

Green Income Crop: नरमा-कपास की पहचान रखने वाला श्रीगंगानगर जिला अब मूंग की खेती में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है। कम अवधि, कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण किसानों का रुझान तेजी से मूंग फसल की ओर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में मूंग उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 हजार किसानों को नि:शुल्क मिनीकिट वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि राज्य में 1 लाख 75 हजार किसानों को वितरित किया जाएगा।