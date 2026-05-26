26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में सफेद सोने के बाद अब ‘हरी कमाई ’ का नया ट्रेंड; 16,000 किसानों को मिलेंगे मुफ्त मिनीकिट

Green Income Crop: नरमा-कपास की पहचान रखने वाला श्रीगंगानगर जिला अब मूंग की खेती में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है। कम अवधि, कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण किसानों का रुझान तेजी से मूंग फसल की ओर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में मूंग उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 हजार किसानों को नि:शुल्क मिनीकिट वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

May 26, 2026

Sri Ganganagar Moong Farming

श्रीगंगानगर में मूंग ‘हरी कमाई की फसल, पत्रिका फोटो

Green Income Crop: नरमा-कपास की पहचान रखने वाला श्रीगंगानगर जिला अब मूंग की खेती में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है। कम अवधि, कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण किसानों का रुझान तेजी से मूंग फसल की ओर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में मूंग उत्पादन बढ़ाने के लिए 16 हजार किसानों को नि:शुल्क मिनीकिट वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि राज्य में 1 लाख 75 हजार किसानों को वितरित किया जाएगा।

राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक स्तर से सहायक निदेशक कार्यालयों के माध्यम से बीज वितरण किया जाएगा। प्रत्येक मिनी किट में 4 किलो बीज दिया जाएगा। जिले को कुल 640 क्विंटल बीज का आवंटन किया गया है।

मूंग की खेती में नई संभावनाएं

कृषि विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे कृषि बहुल क्षेत्रों में यह योजना मूंग उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को भी मजबूती देगी। किसानों के चयन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं तथा मिनी किट वितरण रजिस्टर का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। अधिकारियों की ओर से क्षेत्र भ्रमण के दौरान वितरण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

मूंग ‘हरी कमाई' की फसल

कृषि अनुसंधान अधिकारी जगजीत सिंह ने बताया कि मूंग की खेती में पानी, खाद और कीटनाशकों की जरूरत अन्य फसलों की तुलना में कम होती है। ऐसे में यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विराट नाम से प्रसिद्ध उन्नत किस्म एमएच-1142 अपनाने की सलाह दी है, जो पीला मोजेक वायरस रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती है।

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। बेहतर एमएसपी और बाजार मांग के चलते किसान अब नरमा-कपास के साथ मूंग को भी ‘हरी कमाई ’ वाली फसल मानने लगे हैं।

​कहां कितने मिनीकिट आवंटन

उपखंड कृषिमिनीकिट आवंटन
श्रीगंगानगर5300
सादुलशहर1750
श्रीकरणपुर1750
रायसिंहनगर1900
अनूपगढ़5300
कुल मिनिकिट16000
कुल बीज मात्रा640 क्विंटल
एक मिनिकिट में बीज4 किलो

कृषि अधिकारी ये बोले

मूंग फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नि:शुल्क मिनी किट वितरित किए जाएंगे। बीज वितरण की निगरानी के लिए समितियां गठित की गई हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
-डॉ. सतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार, श्रीगंगानगर

ये भी पढ़ें

तारबंदी योजना में नई व्यवस्था होगी लागू, राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
श्री गंगानगर
Farmer Fencing Scheme

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 11:06 am

Published on:

26 May 2026 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर में सफेद सोने के बाद अब ‘हरी कमाई ’ का नया ट्रेंड; 16,000 किसानों को मिलेंगे मुफ्त मिनीकिट

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर में ACB की बड़ी कार्रवाई, एसआई 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, FR लगाने की एवज में मांग थे 50 हजार

SI bribery arrest
श्री गंगानगर

अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवसः मोबाइल-बाइक की जिद और रील्स का असर, भटक रहे बच्चे

International Missing Children Day
श्री गंगानगर

प्रेम कहानी का दुखद अंत; श्रीगंगानगर में किशोरी के बाद नहर में मिला लापता युवक का शव, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

Barahmasi canal
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Accident: दूल्हे के दोस्तों की कार पेड़ से टकराई , तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दो गंभीर घायल

Sri Ganganagar car Accident
श्री गंगानगर

राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासन की कार्रवाई, NH-62 पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

highway atikraman
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.