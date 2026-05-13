Public Services: जेडीए की बड़ी पहल, अब SSO पर दिखेगी फाइल की पूरी नोटिंग, 1 जून से लागू होगी नई व्यवस्था

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से आवेदकों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके आवेदन पर किस आधार पर निर्णय लिया जा रहा है और किन नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया गया है। इससे न केवल प्रक्रिया स्पष्ट होगी, बल्कि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति भी कम होगी।