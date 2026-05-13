13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: राजस्थान पुलिस परिवारों के लिए आई राहत की खबर, अब रिटायर्ड कर्मियों को भी मिलेगी मदद, पढ़ें पूरी खबर

राजस्थान पुलिस परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस कल्याण निधि बोर्ड की बैठक में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता देने, प्रसूति खर्च में राहत और पुलिस कैंटीनों के आधुनिकीकरण समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे हजारों पुलिस परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 13, 2026

DGP Rajeev Sharma

डीजीपी राजीव शर्मा (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। राजस्थान पुलिस परिवारों के लिए राहत और सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पुलिस मुख्यालय जयपुर में बुधवार को आयोजित राजस्थान पुलिस कल्याण निधि बोर्ड की 26वीं बैठक में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के हित में कई संवेदनशील और दूरदर्शी फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने की। इस दौरान पुलिस बल के मनोबल, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में सबसे अहम फैसला सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को लेकर लिया गया। अब तक केवल सेवारत पुलिसकर्मियों को मिलने वाली चिकित्सा सहायता का दायरा बढ़ाते हुए रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को भी गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस कल्याण निधि से आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया। इस फैसले को हजारों पूर्व पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

प्रसव के दौरान भी मिलेगी मदद

इसके साथ ही पुलिस परिवारों को चिकित्सा व्यय में राहत देने के उद्देश्य से प्रसूति संबंधी खर्चों पर भी सहायता देने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि ऑपरेशन के जरिए प्रसव होने के बाद गंभीर स्थिति में होने वाले अतिरिक्त खर्च को निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा, जिन्हें इलाज के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पुलिसकर्मी का लोन किया गया खत्म

बैठक में दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई गई। तृतीय बटालियन आरएसी बीकानेर के दिवंगत कांस्टेबल रतनदीप मीणा के नाम स्वीकृत पांच लाख रुपए की बकाया ऋण राशि को खत्म करने का निर्णय लिया गया, ताकि उनके परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े।

पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए होगा निर्णय

वहीं पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए तकनीकी और व्यवसायिक छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बोर्ड ने इस विषय का परीक्षण कर आगामी बैठक में निर्णय लेने का भरोसा दिया।

दूरस्थ इलाकों में खुलेंगी कैंटीन

बैठक में पुलिस कैंटीनों और लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर भी फोकस किया गया। पुलिस लाइंस में संचालित कैंटीनों और पुस्तकालयों के अपग्रेडेशन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नवसृजित जिलों और यूनिटों में नई सीपीसी कैंटीनें खोलने की योजना पर भी सहमति बनी, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी समान सुविधाएं मिल सकें।

डीजीपी ने क्या कहा?

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. प्रशाखा माथुर, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप सहित बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

CBSE Result 2026: दिव्यांगता नहीं बनी बाधा, जयपुर की अंजना पोद्दार ने 98.6 फीसदी अंक हासिल कर रचा नया कीर्तिमान
जयपुर
Jaipur CBSE result

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 May 2026 08:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: राजस्थान पुलिस परिवारों के लिए आई राहत की खबर, अब रिटायर्ड कर्मियों को भी मिलेगी मदद, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CBSE Result 2026: दिव्यांगता नहीं बनी बाधा, जयपुर की अंजना पोद्दार ने 98.6 फीसदी अंक हासिल कर रचा नया कीर्तिमान

Jaipur CBSE result
जयपुर

CBSE 12th Result: जयपुर की चयनिका और दृष्टि ने मारी बाजी, 98 प्रतिशत से ज्यादा अंक, आदि टोडवाल के आए 97 फीसदी नंबर

Jaipur CBSE Result
जयपुर

राजस्थान के लाखों किसानों के लिए Good News, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

14 Kharif Crops MSP Increased
जयपुर

NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की 'हुंकार', PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग

MP Hanuman Beniwal on NEET Paper Leak
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 जिलों में शुरू होंगे हाईटेक प्रोजेक्ट, 18 करोड़ से ज्यादा का बजट

Rajasthan ODOP Scheme
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.