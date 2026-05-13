Rajasthan: राजस्थान पुलिस परिवारों के लिए आई राहत की खबर, अब रिटायर्ड कर्मियों को भी मिलेगी मदद, पढ़ें पूरी खबर

इसके साथ ही पुलिस परिवारों को चिकित्सा व्यय में राहत देने के उद्देश्य से प्रसूति संबंधी खर्चों पर भी सहायता देने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि ऑपरेशन के जरिए प्रसव होने के बाद गंभीर स्थिति में होने वाले अतिरिक्त खर्च को निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा, जिन्हें इलाज के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।