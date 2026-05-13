राजस्थान के लाखों किसानों के लिए Good News, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

राजस्थान सहित देशभर के किसानों के लिए बुधवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के इस फैसले का सबसे बड़ा असर राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जहाँ बाजरा, कपास और तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।