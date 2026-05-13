13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के लाखों किसानों के लिए Good News, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राजस्थान के लाखों किसानों की आय में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 13, 2026

14 Kharif Crops MSP Increased

14 Kharif Crops MSP Increased

राजस्थान सहित देशभर के किसानों के लिए बुधवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के इस फैसले का सबसे बड़ा असर राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जहाँ बाजरा, कपास और तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।

किस फसल पर कितनी बढ़ी MSP?

इस बार सरकार ने लागत का कम से कम 1.5 गुना दाम सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी इन फसलों में देखी गई है:

सूरजमुखी के बीज: ₹622 प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी वृद्धि।

कपास (Cotton): ₹557 प्रति क्विंटल का तगड़ा इजाफा।

नाइजरसीड: ₹515 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी।

तिल (Sesamum): ₹500 प्रति क्विंटल का इजाफा।

किसानों की मेहनत को मिला सम्मान : CM भजनलाल शर्मा "

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है।

मुख्यमंत्री ने लिखा, "सूरजमुखी, कपास और तिलहन जैसी फसलों के मूल्यों में वृद्धि राजस्थान के किसानों की मेहनत को नया सम्मान देगी और उनकी आय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।"


राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

राजस्थान देश का एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है। यहाँ की जलवायु खरीफ फसलों के लिए अनुकूल है।

कपास बेल्ट को फायदा: हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा जैसे कपास उत्पादक जिलों के किसानों को ₹557 की वृद्धि से सीधा लाभ होगा।

तिलहन और सूरजमुखी: शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए यह मूल्य वृद्धि 'आय दोगुनी' करने की दिशा में बड़ा कदम है।

ग्रामीण मांग में तेजी: जब किसान के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो राजस्थान के ग्रामीण बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी।

MSP में बढ़ोतरी का गणित, लागत का 1.5 गुना लक्ष्य

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को कम से कम 50% का रिटर्न मिले। यह दूरदर्शी कदम न केवल किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें नई तकनीक और बेहतर बीजों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

ये भी पढ़ें

Vasundhara Raje : ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ की धीमी रफ्तार देख उखड़ीं Ex CM वसुंधरा राजे- अधिकारियों को फटकारा, जानें फिर क्या हुआ?
झालावाड़
Vasundhara Raje Inspects Parwan Dam Project

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 May 2026 05:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के लाखों किसानों के लिए Good News, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CBSE 12th Result: जयपुर की चयनिका और दृष्टि ने मारी बाजी, 98 प्रतिशत से ज्यादा अंक, आदि टोडवाल के आए 97 फीसदी नंबर

Jaipur CBSE Result
जयपुर

NEET 2026 Paper Leak : सांसद हनुमान बेनीवाल की 'हुंकार', PMO से माफियाओं को उम्रकैद की मांग

MP Hanuman Beniwal on NEET Paper Leak
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 जिलों में शुरू होंगे हाईटेक प्रोजेक्ट, 18 करोड़ से ज्यादा का बजट

Rajasthan ODOP Scheme
जयपुर

CBSE 12th Result 2026: बेटियां फिर कामयाब, अजमेर रीजन का परिणाम 86.78 प्रतिशत रहा

CBSE 12th Result 2026 OUT
जयपुर

JDA: जयपुर में यहां एक महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, मानसून से पहले पूरा होगा 35 करोड़ के प्रोजेक्ट का पहला चरण

Traffic diverted, Jaipur Traffic Diversion, JDA Drainage Work
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.