Good News: 24 करोड़ रुपए की सौगात, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक से जुड़ा राजस्थान का यह जिला

जल संसाधन मंत्री रावत ने बताया कि इन परियोजनाओं से डीग जिले के 21 गांवों की लगभग 4350 हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से मरु प्रदेश से हरित प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डीग जिले को संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना से जोड़ा गया है, जिससे चम्बल, कालीसिंध और पार्वती नदियों का जल क्षेत्र में उपलब्ध होगा और सिंचाई व पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा।