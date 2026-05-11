‘नीट गेस पेपर लीक’ मामले पर बोले अशोक गहलोत, कहा- ‘ओएमआर शीट का हुआ था इन्होंने दबा दिया’

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पहले भी ओएमआर शीट बदलने का मामला सामने आया था, लेकिन उसे दबा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे, इसलिए कार्रवाई को दबाने का प्रयास किया गया। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में भी कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो सरकार को खुलकर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को सच्चाई बतानी चाहिए।