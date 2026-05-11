Census 2027: जयपुर में जनगणना ड्यूटी से गायब 15 कार्मिकों पर गिरेगी गाज, नगर निगम ने भेजा निलंबन प्रस्ताव

नगर निगम प्रशासन के अनुसार विभिन्न जोन कार्यालयों की ओर से जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसके तहत संबंधित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अपने-अपने जोन कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके कई कर्मचारी लगातार अनुपस्थित रहे। निगम ने पहले उन्हें निर्देश जारी किए और बाद में 'कारण बताओ नोटिस' भी भेजे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया।