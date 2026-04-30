30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना 2027, क्या हैं फेज-1 में लोगों से पूछे जाने वाले सवाल

सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होगी। 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर-घर सर्वे होगा। लोगों से सही जानकारी देने और सहयोग की अपील की गई है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Apr 30, 2026

Census 2027

Census 2027 (Patrika File Photo)

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि राज्य में 1 मई 2026 से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी के तहत दो चरणों में काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक खुद स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कर्मी लंबी दूरी तय करके आपके द्वार तक आएंगे।

राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि आज दी गई सही सूचना कल के विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी।

स्वगणना कैसे करें?

स्वगणना के लिए आधिकारिक लिंक https://censusindia.gov.in पर जा सकते हैं। जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकारें विकास योजनाएं, संसाधनों का बंटवारा, आरक्षण नीतियां और भविष्य की नीतियां बनाती हैं। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में सही डेटा इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील है कि जनगणना कर्मियों का स्वागत करें और उन्हें बिना किसी भय या संकोच के सही जानकारी दें। जनगणना 2027 की यह प्रक्रिया पूरे देश में होनी है। लेकिन राजस्थान में 1 मई से इसका औपचारिक शुभारंभ हो रहा है।

आपके लिए जरूरी जानकारी

  • जनगणना 2027 की शुरुआत 1 मई 2026 से हो रही है।
  • स्वगणना 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक की जाएगी। इस दौरान आप खुद ऑनलाइन अपनी और परिवार की जानकारी भर सकते हैं।
  • जनगणना कर्मी 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानों की गणना और अन्य जानकारी एकत्र करेंगे।
  • स्वगणना के लिए आधिकारिक वेबसाइट censusindia.gov.in पर जाएं या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शेयर किया गया लिंक इस्तेमाल करें।
  • सही जनगणना डेटा के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकार विकास योजनाएं, बजट आवंटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याणकारी स्कीम्स बनाती हैं। गलत जानकारी से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
  • स्वगणना करने के बाद भी कर्मी मकान सूची बनाने और बाकी जानकारी की पुष्टि के लिए आ सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री ने अपील की है कि राजस्थान की मेहमाननवाजी की परंपरा के अनुसार कर्मियों का स्वागत करें और उन्हें बिना किसी संकोच के सही जानकारी दें।
  • नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की संख्या, भाषा आदि से संबंधित जानकारी मांगी जाती है।
  • यह राष्ट्रीय जनगणना 2027 का हिस्सा है, जिसमें राजस्थान सबसे पहले चरण की शुरुआत कर रहा है।
  • सामान्य रूप से जनगणना में जाति संबंधी जानकारी भी ली जाती है, जो विभिन्न योजनाओं और आरक्षण नीतियों के लिए उपयोगी होती है।

जनगणना के पहले फेज में पूछे जाने वाले सवाल

  • भवन नंबर नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर क्या है
  • जनगणना मकान नंबर क्या है
  • मकान के फर्श में किस सामग्री का उपयोग हुआ है
  • मकान की दीवार में किस सामग्री का उपयोग हुआ है
  • मकान की छत में किस सामग्री का उपयोग हुआ है
  • मकान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है
  • मकान की वर्तमान हालत क्या है
  • परिवार क्रमांक क्या है
  • परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है
  • परिवार के मुखिया का नाम क्या है
  • परिवार के मुखिया का जेंडर क्या है
  • क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग से संबंधित है
  • मकान के मालिकाना हक की स्थिति क्या है
  • परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है
  • परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है
  • पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है
  • पेयजल स्रोत परिसर के अंदर, परिसर के पास या परिसर से दूर है
  • बिजली का मुख्य स्रोत क्या है
  • घर में शौचालय की सुविधा है या नहीं
  • शौचालय किस प्रकार का है
  • गंदे पानी की निकासी किस माध्यम से होती है और नाली खुली है या बंद
  • घर में स्नानघर की सुविधा है या नहीं
  • रसोईघर और एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है या नहीं
  • खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है
  • रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं
  • टेलीविजन है या नहीं
  • इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या नहीं
  • लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं
  • टेलीफोन, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है या नहीं
  • साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड है या नहीं
  • कार, जीप, वैन या अन्य कोई वाहन है या नहीं
  • परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है
  • परिवार का मोबाइल नंबर क्या है

ये भी पढ़ें

1 मई 2026 से बदलेंगे 7 बड़े नियम: UPI, LPG सिलेंडर, बैंकिंग और ट्रेडिंग पर असर, आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ
जयपुर
Major Financial and Daily Life Rule Changes

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 02:22 pm

Published on:

30 Apr 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना 2027, क्या हैं फेज-1 में लोगों से पूछे जाने वाले सवाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Viral Video: तेज रफ्तार पावर बाइक पर युवती का खतरनाक स्टंट, हाथ छोड़कर चलाई गाड़ी, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

Jaipur Viral Reel
जयपुर

संपादकीय: रोकना होगा व्यवस्था की ढाल को खंजर बनने से

जयपुर

टांकरड़ा-हाड़ौता बायपास: 72.70 करोड़ मंजूर, फिर भी अधूरा काम, दर्जनों गांव और इंडस्ट्रियल एरिया प्रभावित

Tankarda Hadauta bypass
जयपुर

Rajasthan Politics : मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सचिन पायलट को लेकर कही ये बड़ी बात

Rajasthan BJP State President Madan Rathod Big statement Sachin Pilot this big thing
जयपुर

AI और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से गंगा संरक्षण में क्रांति: 20 दुर्लभ कछुओं को रेडियो टैग कर रियल-टाइम ट्रैकिंग शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.