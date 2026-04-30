राजस्थान में 1 मई से शुरू होगी जनगणना 2027, क्या हैं फेज-1 में लोगों से पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक खुद स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कर्मी लंबी दूरी तय करके आपके द्वार तक आएंगे।