AI और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से गंगा संरक्षण में क्रांति: 20 दुर्लभ कछुओं को रेडियो टैग कर रियल-टाइम ट्रैकिंग शुरू

जयपुर. नमामि गंगे मिशन अब गंगा संरक्षण को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए एक नया आयाम दे रहा है। राजस्थान के चंबल नदी क्षेत्र से विशेष रूप से जुड़ी यह पहल देश में जैविक विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन के अंतर्गत हाल ही में 20 दुर्लभ Batagur kachuga (Red-crowned roofed turtle / तीन-धारी छत वाले कछुए) प्रजाति के युवा कछुओं को रेडियो टैग लगाकर यमुना, सरयू और गंगा नदी में छोड़ा गया है। इन कछुओं की हर गतिविधि अब सैटेलाइट ट्रैकिंग और AI आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से लगातार निगरानी में है।