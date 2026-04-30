राजस्थान में गर्मी से राहत की खबर: 3-4 दिन मौसम में बदलाव का अलर्ट,अंधड़-बारिश से गिरेगा पारा

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Weather forecast Rajasthan 2026: राजस्थान में मई माह के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी लेकर आ रही हवा के असर से उत्तर पूर्वी भागों में हीटवेव का दौर सुस्त रहने वाला है। हालांकि प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में सतही गर्म हवाएं चलने से गर्मी के तेवर तीखे रहने की संभावना है।
मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अगले दो दिन में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने व हीटवेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वोत्तर भागों में अगले 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
मई के प्रथम सप्ताह में भी प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव की परिस्थितियां दर्ज होने व दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, राजस्थान में दो मौसमी पैटर्न सक्रिय होने के कारण मई माह के प्रथम सप्ताह में तेज गर्मी से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। विभाग ने गुरुवार को भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर जिले में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में दिन का तापमान 42 डिग्री या उससे अधिक रहने की आशंका है।
जयपुर में बीती रात इस सीजन की दूसरी सबसे गर्म रात रही और न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री बढ़कर 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर का अप्रेल माह में औसत न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस है जबकि इस बार अप्रेल माह में बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो औसत तापमान से 6.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है।
|क्रम
|स्टेशन
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|1
|अजमेर
|40.4
|23.6
|2
|अलवर
|41.0
|22.0
|3
|वनस्थली
|40.7
|24.1
|4
|भीलवाड़ा
|38.5
|24.5
|5
|जयपुर
|41.0
|17.8
|6
|पिलानी
|38.9
|25.0
|7
|सीकर
|38.0
|24.5
|8
|कोटा
|41.3
|21.4
|9
|चित्तौड़गढ़
|43.4
|29.6
|10
|टोंक
|40.5
|25.0
|11
|बाड़मेर
|42.0
|23.0
|12
|जावाई डैम (पाली)
|40.4
|23.0
|13
|जैसलमेर
|42.6
|27.8
|14
|जोधपुर शहर
|41.3
|26.2
|15
|फलोदी
|43.8
|31.0
|16
|बीकानेर
|41.4
|27.4
|17
|चूरू
|40.8
|25.0
|18
|श्रीगंगानगर
|38.6
|25.2
|19
|माउंट आबू
|30.1
|22.5
|20
|नागौर
|38.9
|26.3
|21
|डूंगरपुर
|38.4
|24.0
|22
|संगारिया
|36.9
|29.7
|23
|जालोर
|39.1
|25.0
|24
|सिरोही
|36.0
|22.5
|25
|फतेहपुर
|38.5
|21.9
|26
|करौली
|39.0
|27.6
|27
|दौसा
|39.7
|26.2
|28
|प्रतापगढ़
|37.5
|26.2
|29
|लूणकरनसर
|39.6
|24.5
|30
|बांसवाड़ा
|39.0
|24.0
|31
|पाली
|41.1
|23.8
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