राजस्थान में गर्मी से राहत की खबर: 3-4 दिन मौसम में बदलाव का अलर्ट,अंधड़-बारिश से गिरेगा पारा

मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अगले दो दिन में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने व हीटवेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वोत्तर भागों में अगले 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

मई के प्रथम सप्ताह में भी प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं हीटवेव की परिस्थितियां दर्ज होने व दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।