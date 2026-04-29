खाकी का मानवीय चेहरा: 5 साल से बिछड़े राजस्थान के ‘लाल’ का बद्रीनाथ के दर पर हुआ मां से पुनर्मिलन

चमोली पुलिस उत्तराखंड के ऑफिशियल एक्स हैण्डल से मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिनों बद्रीनाथ पुलिस को सूचना मिली थी कि माणा गांव के ऊपर खतरनाक पहाड़ी रास्तों की ओर एक विक्षिप्त अवस्था में युवक बढ़ रहा है। संभावित अनहोनी को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित थाने लाया। युवक अपनी पहचान स्पष्ट नहीं बता पा रहा था, लेकिन पुलिस और अभिसूचना इकाई ने धैर्यपूर्वक बातचीत और काउंसलिंग के जरिए महत्वपूर्ण सुराग जुटाए, जिनमें 'राजस्थान' का उल्लेख सामने आया। राजस्थान में नाथद्वारा के कांकरोली के बिनौल गांव के शंकर को आखिर पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवा ही दिया।