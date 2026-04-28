जयपुर रेंज पुलिस की अनोखी पहल: QR कोड से जानें सड़क के ‘ब्लैक स्पॉट्स’, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, खराब सड़क डिजाइन और अनियंत्रित कट्स (जैसे NH-48 पर 100 से ज्यादा अवैध एक्सेस) बड़े कारण हैं। जयपुर रेंज पुलिस की यह डिजिटल पहल यात्रियों को सशक्त बनाएगी। पुलिस का संदेश साफ है - "सुरक्षित सफर, सुरक्षित परिवार"।IGP जयपुर रेंज राहुल प्रकाश ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस QR कोड को अपने फोन में सेव करें, यात्रा से पहले चेक करें और स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट, हेलमेट तथा लेन डिसिप्लिन का सख्ती से पालन करें।