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Rajasthan Politics : कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को ज़िम्मा, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान कांग्रेस ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है। सांगठनिक ढांचे को मजबूती देते हुए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की नई सूची जारी की है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 28, 2026

Rajasthan Congress - File PIC

Rajasthan Congress - File PIC

राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय करने के लिए नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार, 28 अप्रैल को जारी ताजा सूची में प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की तैनाती की गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।

संगठन की मजबूती, इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस

डोटासरा द्वारा जारी सूची में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है।

ब्लॉक नियुक्तियां: डीग (डीग-कुम्हेर), जैतारण, रायपुर (सोजत), गुड़ामालानी, सांचौर, लासाड़िया (धरियावद), रामसर (शिव) और नागौर (B ब्लॉक) में नए रणनीतिकारों को जिम्मेदारी दी गई है।

क्र.सं.विधानसभा क्षेत्रब्लॉकब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष
1डीग-कुम्हेरडीगपंकज भूषण गोयल
2जैतारणजैतारणनरेश मेहरा
3सोजतरायपुरपुखराज सीरवी
4गुड़ामालानीगुड़ामालानीदिनेश पटेल
5सांचौरसांचौरगोमा राम
6धरियावदलासाड़ियामहेंद्र सिंह चौहान
7शिवरामसरउत्तमराम मेघवाल
8नागौरबी ब्लॉकदिलफराज खान (कार्यकारी अध्यक्ष)


नगर निकाय पर पकड़: अंता, जालोर, खेत्री, मसूदा, मालपुरा, पुष्कर, सपोटरा और तारानगर जैसे क्षेत्रों में नगर अध्यक्षों की नियुक्ति कर शहरी मतदाताओं के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की गई है।

क्र.सं.विधानसभा क्षेत्रनगर कांग्रेस कमेटीनगर अध्यक्ष
1अंताअंताललित गालव
2अंतासीसवालीनरेश कुमार जैन
3अंतामांगरोलअसगर अली
4जालोरसायलाचम्पा लाल (नागेश जैन)
5खेतड़ीखेतड़ीनिकेश कुमार पारीक
6मसूदामसूदाभूपेंद्र सिंह
7मसूदाविजय नगरअंकित टाटेर
8मालपुराडिग्गीप्रताप सिंह
9मालपुरालाम्बा हरिसिंहसुनील पाराशर
10मालपुरामालपुरामुंशी खान बेलिम
11मालपुराटोडारायसिंहराजेश सैनी
12पुष्करपुष्करप्रमोद पाराशर
13सपोटरामंडरायलशशांक शर्मा
14सोजतरायपुरउदयराज माली
15सोजतसोजत रोडबच्चराज
16तारानगरतारानगरभागीरथ मल भामी
17तारानगरसाहवारोहिताश सैनी

चुनावी जीत का 'डोटासरा मॉडल'

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि बूथ और ब्लॉक स्तर पर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक बड़े चुनाव नहीं जीते जा सकते।

नए चेहरों को मौका: इस फेरबदल में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ ऊर्जावान युवाओं को तरजीह दी गई है।

तत्काल प्रभाव से लागू: सभी नियुक्तियां 'Immediate Effect' से लागू की गई हैं, जिसका अर्थ है कि नए अध्यक्षों को बिना समय गंवाए फील्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं।

निकाय चुनाव का लक्ष्य: आने वाले महीनों में राजस्थान के कई हिस्सों में नगर पालिका और पंचायत चुनाव होने हैं। इन नियुक्तियों को उसी की 'अग्रिम तैयारी' के रूप में देखा जा रहा है।

    भाजपा के 'घेराव' की तैयारी

    राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में भाजपा के मजबूत सांगठनिक तंत्र को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब 'माइक्रो-मैनेजमेंट' पर काम कर रही है। ब्लॉक और नगर अध्यक्ष ही वह कड़ी होते हैं जो सरकार की विफलताओं को सीधे जनता तक ले जाते हैं। डोटासरा की इस नई टीम का मुख्य काम भजनलाल सरकार के कार्यकाल के जनविरोधी मुद्दों को घर-घर पहुँचाना होगा।

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    Rajasthan Politics - File PIC

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    Published on:

    28 Apr 2026 02:23 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को ज़िम्मा, देखें पूरी लिस्ट

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