Rajasthan Politics : कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को ज़िम्मा, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Congress - File PIC
राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय करने के लिए नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार, 28 अप्रैल को जारी ताजा सूची में प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की तैनाती की गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
डोटासरा द्वारा जारी सूची में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है।
ब्लॉक नियुक्तियां: डीग (डीग-कुम्हेर), जैतारण, रायपुर (सोजत), गुड़ामालानी, सांचौर, लासाड़िया (धरियावद), रामसर (शिव) और नागौर (B ब्लॉक) में नए रणनीतिकारों को जिम्मेदारी दी गई है।
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|ब्लॉक
|ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष
|1
|डीग-कुम्हेर
|डीग
|पंकज भूषण गोयल
|2
|जैतारण
|जैतारण
|नरेश मेहरा
|3
|सोजत
|रायपुर
|पुखराज सीरवी
|4
|गुड़ामालानी
|गुड़ामालानी
|दिनेश पटेल
|5
|सांचौर
|सांचौर
|गोमा राम
|6
|धरियावद
|लासाड़िया
|महेंद्र सिंह चौहान
|7
|शिव
|रामसर
|उत्तमराम मेघवाल
|8
|नागौर
|बी ब्लॉक
|दिलफराज खान (कार्यकारी अध्यक्ष)
नगर निकाय पर पकड़: अंता, जालोर, खेत्री, मसूदा, मालपुरा, पुष्कर, सपोटरा और तारानगर जैसे क्षेत्रों में नगर अध्यक्षों की नियुक्ति कर शहरी मतदाताओं के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की गई है।
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|नगर कांग्रेस कमेटी
|नगर अध्यक्ष
|1
|अंता
|अंता
|ललित गालव
|2
|अंता
|सीसवाली
|नरेश कुमार जैन
|3
|अंता
|मांगरोल
|असगर अली
|4
|जालोर
|सायला
|चम्पा लाल (नागेश जैन)
|5
|खेतड़ी
|खेतड़ी
|निकेश कुमार पारीक
|6
|मसूदा
|मसूदा
|भूपेंद्र सिंह
|7
|मसूदा
|विजय नगर
|अंकित टाटेर
|8
|मालपुरा
|डिग्गी
|प्रताप सिंह
|9
|मालपुरा
|लाम्बा हरिसिंह
|सुनील पाराशर
|10
|मालपुरा
|मालपुरा
|मुंशी खान बेलिम
|11
|मालपुरा
|टोडारायसिंह
|राजेश सैनी
|12
|पुष्कर
|पुष्कर
|प्रमोद पाराशर
|13
|सपोटरा
|मंडरायल
|शशांक शर्मा
|14
|सोजत
|रायपुर
|उदयराज माली
|15
|सोजत
|सोजत रोड
|बच्चराज
|16
|तारानगर
|तारानगर
|भागीरथ मल भामी
|17
|तारानगर
|साहवा
|रोहिताश सैनी
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि बूथ और ब्लॉक स्तर पर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक बड़े चुनाव नहीं जीते जा सकते।
नए चेहरों को मौका: इस फेरबदल में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ ऊर्जावान युवाओं को तरजीह दी गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू: सभी नियुक्तियां 'Immediate Effect' से लागू की गई हैं, जिसका अर्थ है कि नए अध्यक्षों को बिना समय गंवाए फील्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं।
निकाय चुनाव का लक्ष्य: आने वाले महीनों में राजस्थान के कई हिस्सों में नगर पालिका और पंचायत चुनाव होने हैं। इन नियुक्तियों को उसी की 'अग्रिम तैयारी' के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में भाजपा के मजबूत सांगठनिक तंत्र को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब 'माइक्रो-मैनेजमेंट' पर काम कर रही है। ब्लॉक और नगर अध्यक्ष ही वह कड़ी होते हैं जो सरकार की विफलताओं को सीधे जनता तक ले जाते हैं। डोटासरा की इस नई टीम का मुख्य काम भजनलाल सरकार के कार्यकाल के जनविरोधी मुद्दों को घर-घर पहुँचाना होगा।
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