Rajasthan Politics : कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को ज़िम्मा, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय करने के लिए नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार, 28 अप्रैल को जारी ताजा सूची में प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की तैनाती की गई है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।