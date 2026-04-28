जयपुर का टैक्सी चालक निकला मास्टरमाइंड, ज्वेलर्स पर करवाई थी फायरिंग, AGTF ने झोटवाड़ा से पकड़ा

एडीजी (क्राइम) दिनेश एम.एन. के अनुसार अब जांच का फोकस आरोपी के नेटवर्क पर है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फरारी के दौरान किन लोगों ने उसे पनाह दी, आर्थिक मदद पहुंचाई और गैंग की गतिविधियों में सहयोग किया। रंगदारी और धमकी भरे कॉल में शामिल लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है।