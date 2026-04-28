राजस्थान में 4 पुलिसकर्मियों पर SC-ST एक्ट में केस दर्ज, नाबालिग की हिरासत में बेरहमी से पिटाई के बाद हालत गंभीर

इस दौरान टीकाराम जूली ने अस्पताल के डीन डॉ. पंकज सिंह से मुलाकात कर मरीज को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में खैरथल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान, विधायक रफीक खान सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।